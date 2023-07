Handy-Führung durch Friedewald: Einmaliges Angebot in Osthessen

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Teilen

Nachwuchs-Stadtführerin: Anja Kühners Nichte Amelie inspiriert die Teilnehmer der Friedewald-Tour auf der internationalen Stadtführungsplattform Lialo zu märchenhaften © Anja Kühner/NH

Als erster Ort in Osthessen gibt es in Friedewald nun eine Online-Führung fürs Handy. Anja Kühner hat alles Wichtige rund um Wasserburgruine und andere Höhepunkte zusammengefasst.

Friedewald – Als erster Ort in Osthessen lässt sich Friedewald digital auf der internationalen Stadtführungsplattform Lialo entdecken. 19 Stopps führen unter anderem zu Schloss, Wasserburgruine, Nadelöhr und Hammundeseiche.

Die Dreienberggemeinde zieht somit gleichauf mit touristischen Hotspots wie Berlin, London und Mailand: Seit ein paar Tagen gibt es auf der Weltkarte von Lialo einen neuen Punkt und damit auch hier eine Handy-Führung. Die Friedewald-Tour beginnt am Schloss-Tor.

Im Stein ist ein langer, gerader Kratzer, der eine Bedeutung hat: Vor dem Schloss wurde einst ein Markt abgehalten, und im Torbogen ist die Friedewalder Elle in Stein gemeißelt. „Selbst Einheimische wissen das oft nicht“, sagt Anja Kühner, die die Führung „Wasserburg, Wüstung und Wald“ erstellt hat. Die Wirtschaftsjournalistin ist in Friedewald aufgewachsen und lebt heute in Düsseldorf. Ihre Heimat lässt sie nicht los: Aus ihrer Feder stammt auch der inzwischen vergriffene „Erlebnisführer für den Landkreis Bad Hersfeld-Rotenburg“.

Anja Kühner hat auch für andere Städte Online-Touren entwickelt

Für Anja Kühner ist die Friedewald-Runde ihre Nummer 14. Angefangen hat sie in ihrer Wahlheimat Düsseldorf. Auch in Bonn, Essen, Saarbrücken und Kiel gibt es ihre Online-Touren. Während eines Arbeitsaufenthalts auf Gran Canaria schuf sie Anfang dieses Jahres sogar zwei Führungen in Las Palmas – die inzwischen auch auf Englisch und Spanisch angeboten werden.

Einer von 19 Stopps: Anja Kühner hat auf der Stadtführungs-Plattform Lialo eine Tour durch Friedewald erstellt. Unser Bild zeigt die Wirtschaftsjournalistin mit ihrer Nichte Amelie an der „Dicken Eiche“ der Wüstung „Hammundeseiche“. © Anja Kühner/NH

Zur Friedewald-Tour hat sie sich ihre Nichte Amelie als Guide-Verstärkung geholt. Auf Fotos weist die Zehnjährige den Weg, zeigt stolz die Aussicht vom Dicken Turm auf den Ort und lädt ein zum genaueren Hinsehen in der Wüstung Hammundeseiche. Am Froschbrunnen im Schlosspark inspiriert sie zu märchenhaften Fotos, indem sie wie im Froschkönig einen Brunnen-Frosch küsst.

„Das Beste an solchen Touren ist: Sie machen Spaß und es fühlt sich gar nicht nach Lernen an“, sagt Anja Kühner. Als sie 2010 die Festanstellung als Redakteurin beim Handelsblatt beendete und als Freiberuflerin startete, bemerkte Kühner rasch: „Arbeiten im Homeoffice ist ganz schön einsam.“ Ihre Lösung: Sie ließ sich als Stadtführerin für Düsseldorf ausbilden und arbeitet seither in zwei Berufen. Dann kam die Corona-Pandemie, und Stadtführer hatten de facto Berufsverbot.

Gegründet wurde die Plattform Lialo – das steht als Abkürzung für „Like a Local“ – während des Lockdowns. Gründer Andree Sadilek aus Berlin wollte mit seiner Familie an der frischen Luft spazieren gehen und seine Stadt besser kennenlernen, fand aber keine Handy-Stadtführung, die ihm gefiel. Sadilek selbst erstellte die erste Tour. Inzwischen sind mehr als 350 auf Lialo.com, wöchentlich kommen neue hinzu.

Den Vorteil von „selbstgeführten Smartphone-Touren“, beschreibt Anja Kühner so: „Man kann sie spontan starten, wenn man zum Beispiel am Sonntagnachmittag Lust darauf hat. Man kann nach Belieben Pausen machen und sie im eigenen Tempo gehen. Vor allem aber würde man sich nicht alleine oder in kleiner Gruppe einen individuellen Guide leisten – das käme viel zu teuer. Die Lialo-Touren kosten nicht mehr als ein Einzelticket für eine öffentliche Führung“, unterstreicht die Journalistin. (red/jce)