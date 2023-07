Haune-Rock: Erste Musikbegeisterte haben schon früh die Zelte aufgeschlagen

Von: Mario Reymond

Druckbetankung: Die vier Jungs aus dem Münsterland testen ihre Bieranlage Marke Eigenbau. Durch die vier Leitungen wird der Gerstensaft mit einem Druck von drei Bar abgegeben. In kürzester Zeit schießen so jeweils bis zu zwei Liter aus einem Schlauch. © Mario Reymond

Die Camper Lounge auf dem Festivalgelände zur fünften Auflage des Haune-Rocks hat sich gestern den ganzen Tag über so langsam mit Musikfans und Feierlustigen gefüllt.

Odensachsen – Bereits um 19 Uhr begann für die unentwegten Festivalgäste bei freiem Eintritt die Opening-Party. Dabei stimmten Red Carpet, die Hauetones und DJ Mosquito auf das eigentliche Musikwochenende ein.

Der eigentliche musikalische Startschuss fällt dann heute um 17 Uhr mit Maddabrasska. Insgesamt werden bis in die frühen Morgenstunden des kommenden Montags hinein 21 Bands auf der Bühne im „Valley of Rock“ stehen. Dabei dürfte Odensachsen mit seinen rund 180 Einwohnern das weltweit wohl kleinste Dorf mit einem eigenen Rock-Festival sein.

Allerdings hat sich das Haune-Rock in den vergangenen Jahren bereits einen Namen in der Musikszene gemacht. Extra aus Verden im Münsterland sind die Brüder Robin und Daniel Ackermann sowie deren Freunde David Willers und Daniel Terhorst angereist. Und das nicht zum ersten Mal. Auch zum letztjährigen Haune-Rock waren die vier extra von der niederländischen Grenze nach Odensachsen gefahren. „Ich habe das damals auf Facebook entdeckt und wir haben uns sofort ins Auto gesetzt“, erinnert sich Daniel Ackermann, der nun mit seinen Kumpels und vielen anderen Festivalgästen Musik hören und Party machen will.

Mit dabei haben die Münsterländer dafür eine ganz bestimmte Bieranlage, die mit bis zu acht Litern Bier befüllt werden kann. Der Gerstensaft wird dann mit einem Druck von drei Bar an vier Abnehmer abgegeben. Bei dieser buchstäblichen „Druckbetankung“ ist jedoch Vorsicht geboten.

Marvin, Deniz und Thorsten aus Fulda waren gestern Morgen die ersten auf dem Gelände. „Und wir werden die Letzten sein, die verschwinden“, scherzt Marvin. Sein Kumpel Deniz sieht das aber ein klein wenig anders. „Ich muss Sonntag früher weg, weil mein Töchterchen vier Jahre alt wird“, sagt er. Bis dahin will er sich jedoch jede Menge Musik an der Festivalbühne gönnen.

Spaß und gute Laune: Pascal, Julia und Marvin freuen sich auf tolle Tage in Odensachsen. © Mario Reymond

So wie Jeannette und Andy aus Schweben. Die beiden sind ebenfalls nicht zum ersten Mal beim Haune-Rock. Sie lieben das Festival und haben sich bereits ein Early-Bird-Ticket besorgt, als noch keine einzige Band festgestanden hat. Denn den beiden ist eigentlich ganz egal, wer musikalisch für Stimmung sorgt, Hauptsache es wird laut.

Mit Glück hat es in diesem Jahr Julia Neusel aus Breitenbach am Herzberg auf das Festival geschafft. Sie hat auf der Koboldkirmes in ihrem Heimatort das Ticket gewonnen. Aber auch sonst wäre sie mit ihren Freunden wieder dabei. Heute wird sie das Feiern ein wenig unterbrechen und im Backstage-Bereich Dienst machen. So ist das eben auf einem Festival, wo alle irgendwie eine ganz große Familie bilden. (Mario Reymond)