Haunetal: Hatoon Elfaki flüchtete aus dem Sudan und kam in Wehrda unter

Von: Laura Hellwig

Unterwegs in Deutschland: Hatoon Elfaki hat mit Joshua Steinberg und Joana Breitbart auch Ausflüge in der Region unternommen. © Joana Breitbart

Im Sudan, der Heimat von Hatoon Elfaki, ist Krieg. Mit ihrer Familie ist sie nach Ägypten geflohen, dann weiter nach Haunetal-Wehrda zu Joshua Steinberg und Joana Breitbart.

Wehrda – Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit – dafür setzt sich Hatoon Elfaki in ihrer Heimat Khartum, der Hauptstadt von Sudan, ein. Doch seit dem 15. April herrscht Krieg im Land und Elfakis Familie ist nach Ägypten geflohen. Von dort kam sie nach Wehrda, „zu meiner zweiten Familie“, sagt sie. Elfakis zweite Familie sind Joshua Steinberg und Joana Breitbart aus Wehrda.

Während ihrer Motorrad-Reise durch Afrika haben die Haunetaler bei Hatoon Elfakis Familie einen Zufluchtsort gefunden, weil sie nicht nach Äthiopien weiterreisen konnten. Als Steinberg und Breitbart von der verheerenden Situation in der Heimat ihrer Freunde erfuhren, haben sie die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten, um wiederum ihrer Gastfamilie helfen zu können (wir berichteten).

Mitte Mai ist Joshua Steinberg nach Kairo geflogen, um die gesammelten Spenden an die Geflüchteten zu übergeben. Ende Mai kam Hatoon Elfaki dann nach Deutschland und wurde in Wehrda herzlich begrüßt, wie sie sagt. Die 38-Jährige, die in Khartum in einem Telekommunikationsunternehmen arbeitet, hatte schon vergangenes Jahr ein Visum für Frankreich beantragt, denn sie möchte in Europa studieren.

Das Visum kam zwar, aber zu spät, um noch im vergangenen Jahr mit dem Studium zu beginnen. Also blieb Elfaki zunächst in der Heimat bis der Krieg sie zur Flucht zwang. Nun ist sie in Deutschland, hat ein Visum für den Schengen-Raum im Gepäck und reist bald von Wehrda nach Frankreich, um ihren Masterabschluss Projektmanagement zu machen.

Krieg im Sudan: Menschen wurden überrascht

Wie eine zweite Familie: Hatoon Elfaki (rechts) aus Khartum, Sudan, ist bei Joana Breitbart und Joshua Steinberg in Haunetal-Wehrda untergekommen. © Laura Hellwig

Lange hatte die Sudanesin Angst vor einem Leben im Ausland, dass sie Schwierigkeiten bei der Integration haben könnte. Mit der Unterstützung ihrer deutschen Freunde sei sie jetzt aber optimistischer.

Die Eskalation des Konflikts zwischen dem Militär und den paramilitärischen Rapid Support Forces hat die Menschen in Khartum am Vormittag des 15. April überrascht. „Die Kinder waren in der Schule, die Menschen sind ihrem Alltag nachgegangen, als gegen neun Uhr vormittags die Gruppen anfingen zu kämpfen“, erzählt Hatoon Elfaki.

Seit fast einem Monat gibt es in der Sudanesischen Hauptstadt kein fließendes Wasser mehr, Strom steht nur wenige Stunden am Tag – wenn überhaupt – zur Verfügung. Die medizinische Versorgung kann nicht gewährleistet werden. In der Nachbarschaft wird gekämpft, viele Menschen flüchteten. All das schildert die Frau, die in Karthum geboren und aufgewachsen ist.

Täglich habe sie Kontakt zu ihrer Familie, die sich in Kairo, Ägypten, befindet. Wenn es die Infrastruktur im Sudan zulässt, dann versuche Elfaki auch, ihre Familie dort zu kontaktieren.

2019 endete nach 30 Jahren die Diktatur von Omar al-Baschir. Abgelöst wurde der Diktator von einer Militärführung mit ziviler Opposition. Anführer der Kriegsparteien sind Abdel Fattah al-Burhan, der Oberbefehlshaber der Armee und De-Facto-Präsident des Landes sowie sein Stellvertreter und Anführer der Rapid Support Forces (RSF), Mohammed Hamdan Daglo.

Sudanesin Hatoon Elfaki wünscht sich demokratische Regierung

Seit 2018 ist Hatoon Elfaki politisch engagiert. Sie setzt sich für junge Menschen, für Frauen und ihre Rechte ein. „Ich wünsche mir, dass der Krieg sofort aufhört“, sagt Elfaki, „dass ein friedliches Leben im Sudan wieder möglich ist“.

Längerfristig wünscht sich die engagierte Frau eine demokratische Regierung. „Sudan bietet viele Chancen, sie zu entwickeln“, sagt sie. Sollten die aktuellen Konflikte erneut in einer Diktatur enden, wäre es für Elfaki wegen ihrer politischen, pro-demokratischen Aktivitäten zu gefährlich in ihrer Heimat zu leben.

Während der diktatorischen Herrschaft war der Sudan von der westlichen Welt isoliert, erklärt Elfaki. Seit 2019, so die 38-Jährige, wären immer wieder auch Deutsche im Land, um sich für die Freiheit, den Frieden und den Fortschritt im Sudan einzusetzen.

Elfaki selbst habe schon mit der Friedrich-Ebert-Stiftung zusammengearbeitet. Elfaki wünscht sich, dass sich Deutschland und die EU noch mehr einmischen in die Geschehnisse in ihrer Heimat. „Die Jugend muss mehr unterstützt werden, denn sie ist die Zukunft eines demokratischen Sudans.“ (Laura Hellwig)