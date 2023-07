Haune-Rock 2023: Fotos vom dritten Festivaltag (2)

Von: Tamsyn Axt-Bäuml

Teilen

Donnerstag bis Samstag wurde im Haunetaler Örtchen Odensachsen wieder gerockt was das Zeug hält. Am Samstag standen 100 Kilo Herz, Tonrausch, Jack Pott, The Dead End Kids, Betterov, Dritte Wahl, Grossstadtgeflüster und Vanitas auf der Bühne.

1 / 51 Haune-Rock 2023: Fotos vom dritten Festivaltag (2) © Tamsyn Axt-Bäuml

2 / 51 IMGP8005.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

3 / 51 IMGP8007.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

4 / 51 IMGP8008.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

5 / 51 IMGP8012.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

6 / 51 IMGP8015.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

7 / 51 IMGP8016.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

8 / 51 IMGP8020.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

9 / 51 IMGP8025.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

10 / 51 IMGP8029.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

11 / 51 IMGP8036.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

12 / 51 IMGP8037.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

13 / 51 IMGP8038.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

14 / 51 IMGP8042.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

15 / 51 IMGP8046.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

16 / 51 IMGP8048.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

17 / 51 IMGP8051.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

18 / 51 IMGP8053.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

19 / 51 IMGP8054.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

20 / 51 IMGP8080.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

21 / 51 IMGP8083.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

22 / 51 IMGP8094.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

23 / 51 IMGP8097.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

24 / 51 IMGP8106.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

25 / 51 IMGP8113.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

26 / 51 IMGP8125.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

27 / 51 IMGP8129.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

28 / 51 IMGP8136.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

29 / 51 IMGP8138.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

30 / 51 IMGP8140.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

31 / 51 IMGP8149.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

32 / 51 IMGP8159.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

33 / 51 IMGP8160.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

34 / 51 IMGP8164.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

35 / 51 IMGP8172.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

36 / 51 IMGP8175.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

37 / 51 IMGP8182.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

38 / 51 IMGP8188.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

39 / 51 IMGP8193.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

40 / 51 IMGP8196.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

41 / 51 IMGP8198.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

42 / 51 IMGP8205.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

43 / 51 IMGP8213.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

44 / 51 IMGP8215.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

45 / 51 IMGP8216.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

46 / 51 IMGP8233.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

47 / 51 IMGP8240.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

48 / 51 IMGP8273.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

49 / 51 IMGP8281.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

50 / 51 IMGP8283.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml

51 / 51 IMGP8300.jpg © Tamsyn Axt-Bäuml