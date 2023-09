Haune-Rock 2024: Diese Stars kommen nach Odensachsen

Von: Kim Hornickel

Teilen

Jennifer Weist ist vor allem von der Band Jennifer Rostock bekannt, im nächsten Jahr wird sie aber solo als Yeanniver auf der Haune-Rock-Bühne stehen. © Viktor Schanz

Die erste Bandwelle steht fest und wieder werden echte Berühmtheiten und rockende Evergreens auf der Bühne des Haune-Rock-Festivals in Odensachsen zu sehen sein.

Haunetal - Für alle, die gar nicht genug vom Haune-Rock in Odensachsen bekommen können, gibt es jetzt schon einen Vorgeschmack auf das Festival, das im nächsten Jahr wieder vom 11. bis 13. Juli geplant ist. Wir stellen euch die Bands und Sänger schon vor:

Yeanniver

Die deutsche Rockmusikerin und Fernsehmoderatorin Jennifer Weist, bekannt als Frontfrau der Band Jennifer Rostock, wird solo und unter ihrem Künstlernamen Yeanniver auf der Bühne des Haune-Rock-Festivals zu sehen sein. Die 36-Jährige ist bereits aus Fernsehformaten, ein paar Abstechern als Jurymitglied und Moderatorin mit eigener Musiksendung bekannt. Dass sie ihr Innenleben irgendwann mit einem Solo-Projekt nach außen tragen will, stehe bereits lange fest, erklärt sie in einer Pressemitteilung. Den Weg frei für den Richtungswechsel in Eigenregie gab es aber erst, nachdem Jennifer Rostock eine Pause auf unbestimmte Dauer einläutete.

Itchy

Itchy ist eine deutsche Pop-Rock-Punk-Band, die früher unter dem Namen Itchy Poopzkid bekannt war und seit April 2017 unter dem Namen Itchy Musik macht. Die drei Schwaben „Sibbi“ (Sebastian Hafner - Gesang, E-Bass, Gitarre), „Panzer“ (Daniel Friedl - Gesang, E-Bass, Gitarre) und Max (Max Zimmer - Schlagzeug)

Itchy gehe es dabei nicht nur um die Musik, die Musiker haben auch zahlreiche Kooperationen mit namhaften NGOs vorzuweisen, darunter Greenpeace, Amnesty International. Auch Kein Bock auf Nazis oder Ocean Care liegen ihnen genauso am Herzen, wie die Thematisierung kritischer und unbequemer Inhalte in vielen ihrer Songtexten.

Mr Hurley

Man kennt ihn als Mr. Hurley der Folk-Piraten, Simon Erichsen bekannt von den Bands Mr. Huley und die Pulveraffen und Knasterbart kommt nach Odensachsen. Inzwischen veröffentlicht er auch eigene Solo-Singles, in dene er seinem Ärger über die Corona-Politik, streitbare Maßnahmen sowie die Bewegung „Querdenken“ Luft macht. Der Song „Lockdown im Gehirn“ kann auf allen gängigen Streaming-Portalen gehört werden.

SocksOff ist eine Red Hot Chili Peppers Tribute Band, die auch in Odensachsen auftreten wird. © Julian Sajak

Kopfecho

Die Evergreen Band Kopfecho ist auf dem Haune-Rock natürlich auch wieder dabei. Die Rockband aus Düsseldorf sind: Amelie „Amy“ Vialon (Gesang), an der Gitarre Sebastién „Sebi“ Stauffert, Bass Maik Vialon, Gitarre und Gesang Henri von Wolkahof und am Schlagzeug Marco Gellissen.

Raum27

Tristan Stadtler (Texte und Gesang) und Mathis Schröder (Musik und alle Instrumente), die erst 2018 gemeinsam Abi gemacht haben, beschreiben ihre Texte als „norddeutscher Humor halbtrocken“. Ihr erster Song entstand im „Raum 27“ ihres Gymnasiums in Bremerhaven. Die deutsche Indie-Pop-Band bringt ihre Songs mit nach Odensachsen.

Casino Blackout

Die Musiker aus dem Süden Deutschlands wissen, wie man sich aus emotionalen Sümpfen herauszieht, erklären sie in einer Pressemitteilung. Flo, Remo, Jan und Alex alias Waggi sind Casino Blackout aus Füssen. Beim Haune-Rock in Odensachsen wollen sie „die Notwendigkeit, den Schrecken der gegenwärtigen Welt herauszuschreien“ zeigen.

Die Musiker von Casino Blackout singen auch von den schweren Zeiten in ihrem Leben. © Casino Blackout

SocksOff

SocksOff ist eine Red Hot Chili Peppers Tribute Band, die sich „Leidenschaft und Energie auf die Socken geschrieben hat“, wie sie erklären. Seit 2013 macht die Band zusammen Funkmusik. „Unser Repertoire umfasst die bekanntesten Hymnen, aber auch weniger bekannte Hits der Chilis der letzten 35 Jahre sowohl elektrisch als auch akustisch.“ Auch in Odensachsen wollen Christian Götze an der Gitarre, Felix Brode am Schlagzeug und Sänger Holger Bösl eine leidenschaftliche Bühnenshow bieten.

Rappelkiste

Sie gehören zu Odensachsen und ihre Mitglieder machen nicht nur Musik, sondern organisieren das Festival auch mit. Die Rappelkiste ist die „Haus- und Hof-Band“ des Haune-Rock-Festivals. Sie gehören schon zum Inventar und kommen aus der Region. (Kim Hornickel)