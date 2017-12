Bus mit Schulkindern prallte in Oberstoppel gegen Baum

Oberstoppel. In Oberstoppel ist am Mittwochnachmittag ein Bus für Schulkinder auf schneeglatter Straße von der Fahrbahn abgekommen. Die Bergungsarbeiten dauerten bis Donnerstagnachmittag an, wie die Polizei jetzt erst mitteilte.

Der Linienbus für Schulkinder der Grundschule Haunetal war auf der K 47 in Oberstoppel in Richtung Unterstoppel unterwegs. Zur Unfallzeit befanden sich neben dem Busfahrer fünf Kinder in dem Bus. In einer Linkskurve, in Höhe der Villa Fantasia, verlor der Fahrer auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links auf der abschüssigen Straße von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen einen Baum und kam dann schräg stehend im Graben zum Stillstand. Durch den Aufprall erlitt ein achtjähriges Mädchen aus Wehrda eine Knieprellung. Weitere Kinder wurden zum Glück nicht verletzt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 100.000 Euro an. Auch die Bankette, ein Leitpfosten sowie der angrenzende Acker wurden in Mitleidenschaft gezogen. (red/nm) Rubriklistenbild: © dpa-avis