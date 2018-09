Heftiger Regen und Schlammlawine: Unwetter wütet in Bad Hersfeld

Am Storchensee in Rotenburg sind die Wege überschwemmt

Das Sturmtief Fabienne hat die Region erreicht: Stundenlange Regenfälle sorgen für Überschwemmungen. Besonders schlimm war es in Bad Hersfeld. Dort gab es eine Schlammlawine.

Aktualisiert am Sonntag um 19 Uhr: 13 Mal mussten die Freiwilligen Feuewehren im Landkreis Hersfeld-Rotenburg allein bis 17 Uhr unwetterbedingt ausrücken. Besonders schlimm war die Lage im Bad Hersfelder Stadtteil Kathus. Dort ergoss sich eine Schlammflut über die Straße Am Borngarten. Nicht zum ersten Mal, wie die Anwohner erzählten.

Bis zu zehn Zentimeter hoch stand der Schlamm nach Auskunft von Augenzeugen auf der Straße. Starke Regenfälle haben die oberen Schichten des Erdreichs aufgeweicht, die sich dann ablösten. Schlamm und Geröll liefen über die Straße.

Die Freiwillige Feuerwehr ist im Einsatz und hat Gullydeckel geöffnet sowie von Laub und Ästen gereinigt, damit das Wasser abfließen kann. Mit einem Schaufellader wird der Schlamm von der Straße geschoben.

Vollgelaufene Keller mussten die Feuerwehren in Roenburg, Philippsthal und Hauneck auspumpen. In Bad Hersfeld stand an einigen Stellen das Wasser auf der Straße. Auch in Kleba, Kirchheim, Schenklengsfeld, Heringen und Haunetal wurden die Einsatzkräfte zu unwetterbedingten Einsätzen gerufen. In der Leitstelle des Kreises war vorsorglich ein dritter Leitstellendisponent angefordert worden. Dort klingelten ständig die Notruftelefone. Auch zahlreiche Fußballspiele wurden am Sonntagnachmittag abgesagt.

Nach dem schönen Altweibersommer der vergangenen Wochen sorgt Tief Fabienne für den ersten Herbststurm. Vor allem im Süden Deutschlands war man besorgt.

Hier liegt der Bad Hersfelder Stadtteil Kathus:

