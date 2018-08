Heimatabend zur Kirmes: Braacher feierten das Brauchtum und sich selbst

Gute Laune im Festzelt

+ © Susanne Kanngieser Starker Nachwuchs: Die Bambinis des TV 1919 Braach zeigten wahre Begeisterung für ihren Sport. Unterstützt bei ihrem musikalischen Vortrag wurden sie von den Senioren des Vereins, die sich selbst als „Spitzenreiter“ feierten, vorn Thomas Bieber. © Susanne Kanngieser

Braach. Brauchtum wird in Braach großgeschrieben: Beim Heimatabend im Festzelt am Sonntag präsentierte sich die junge Generation hoch motiviert und in bester Feierlaune.