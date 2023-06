Christliche Grundschule in Heinebach feiert Samstag ihren 10. Geburtstag

Von: Carolin Eberth

Die Schule wächst: Während 2013 acht Kinder die christliche Grundschule besuchten, besteht die erste Klasse mittlerweile aus 22 Kindern (Bild) und insgesamt gehen im nächsten Schuljahr 64 Kinder auf die Martin-Luther-Schule. © Privat

Bildung und Glaube werden vereint: Es war das Anliegen, dass Kinder nicht nur Bildung, sondern auch den christlichen Glauben vermittelt und vorgelebt bekommen, weshalb die Martin-Luther-Schule in Heinebach vor zehn Jahren auf Initiative von Eltern gegründet wurde.

Alheim – Im Jahr 2013 startete die Schule mit nur acht Schulkindern und einer Lehrerin (Natalia Funk aus Hergershausen) in den Kellerräumen der christlichen Gemeinde Heinebach. „Zu dieser Zeit wurde die Schule sogar noch von den Eltern sauber gehalten“, erzählt Schulleiterin Christine Jung (38).

Weil die Räume schnell zu klein wurden, stand im Sommer 2016 ein Umzug in ein angemietetes Gebäude an der Jahnstraße in Heinebach an.

Doch die Schüleranzahl wuchs weiter. Es wurden zusätzliche Lehrer und weiteres Personal eingestellt. „Und dann schenkte Gott uns die Möglichkeit, ein Gebäude der Firma Kirchner Solar Group An der Welle 10 in Heinebach zu erwerben. Die modernen Schulräume mit großzügigem Schulhof werden nun seit Januar 2022 genutzt“, sagt Christine Jung. Dieses Jahr zählt die Grundschule 53 Kinder, im nächsten werden es voraussichtlich 65 sein.

Am Konzept hat sich über die Jahre jedoch nichts verändert: Erst steht am Morgen eine Andacht auf dem Programm. „So können die Kinder die wichtigsten Dinge, die sie auf dem Herzen haben, loswerden.“ Dann ist der Unterricht nach dem Prinzip der Nächstenliebe an der Reihe. Die Unterrichtsinhalte entsprechen dem Lehrplan einer staatlichen Grundschule.

Trotzdem fließen christliche Werte und Inhalte nicht nur in den Religionsunterricht ein, sondern werden den Fächern entsprechend in den Unterricht integriert, wie die Schulleiterin erklärt. Hinzukommt, dass die Schule vor den Ferien mit den Kindern Gottesdienste feiert.

Voraussetzungen, um auf die Martin-Luther-Schule gehen zu können, gäbe es keine. Zuerst rekrutierten sich die Schüler zwar aus dem Kreis der Alheimer Russlanddeutschen, die auch die Gründung initiiert hatten. Im Laufe der Jahre seien dann allerdings gemischte Schülerkreise entstanden.

Auch Kinder aus anderen Kulturen und Religionen seien herzlich willkommen. Ebenfalls sei ein christliches Bekenntnis der Eltern nicht zwingend notwendig. „Ab nächstem Schuljahr wird sogar ein muslimisches Kind unsere Schule besuchen.“ Selbst für Familien, die es sich finanziell nicht leisten können, ihr Kind auf eine Privatschule zu geben – das Schulgeld bemisst sich am Einkommen der Eltern – gäbe es Möglichkeiten für eine Unterstützung.

Nachdem der Unterricht an der christlichen Bekenntnisschule viele Jahre jahrgangsübergreifend begonnen hat – bis 2019 mit Tim und Judith Treis als Schulleiter an der Spitze – lernen die Kinder nun nach Jahrgängen getrennt.

Schulträger ist der Förderverein christlicher Bekenntnisschulen Alheim. Der Verein wurde 2008 mit dem Ziel gegründet, christliche Bildung zu fördern. Aufgabe des Vereines ist es, die für den Schulbetrieb notwendigen Finanzen und Räumlichkeiten bereit zu stellen und im Hintergrund für eine gute Entwicklung der Schule zu sorgen.

Schulleiterin Christine Jung kann sich somit ganz auf die Arbeit in der Schule konzentrieren, worüber sie sehr froh ist. Dankbar ist sie auch für die gute Zusammenarbeit mit der Heinebacher Lindenschule – unter anderem bei dem Projekt Jeki, das die musikalische Bildung der Schüler fördert.

Zur Juliläumsfeier am Samstag werden dann auch jene acht Schüler geladen sein, mit denen die Schule 2013 gestartet ist. „Das ist echt toll, wie man beobachten kann, wie die Kinder zu Erwachsenen werden. Teilweise muss ich zu den Jungs schon aufgucken“, schmunzelt Jung.

Gefeiert wird am Samstag, 1. Juli, ab 11 Uhr auf dem Schulgelände, Auf der Welle 10, mit Spiel und Unterhaltung, kühlen Getränken, Verköstigung und mehreren Gebäudeführungen. (Carolin Eberth)

Weitere Infos: mls-alheim.de