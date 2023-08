Balkonbrand in Bad Hersfeld: Feuerwehrleute entdecken „schwarzen verbrannten Klumpen“

Blaulicht

Eine heiße Herdplatte soll vermutlich verantwortlich für einen Balkonbrand in Bad Hersfeld sein. Die Feuerwehr ist mit zwei Löschzügen im Einsatz.

Bad Hersfeld – Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr aus Bad Hersfeld gegen 20.10 Uhr zu einem Wohnhausbrand mit Menschenleben in Gefahr in der Uffhäuser Straße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle war eine starke Verqualmung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu erkennen. Sofort wurden von den Feuerwehrleuten ca. 15 – 20 Bewohner des Hauses evakuiert, da zu dem Zeitpunkt noch nicht feststand, woher die Verqualmung kam.

Unter Atemschutz fanden die Einsatzkräfte nur wenig später auf dem Balkon einer Wohnung im dritten Obergeschoss einen „schwarzen verbrannten Klumpen“, der höchstwahrscheinlich die Ursache für die starke Verqualmung war. Mit im Einsatz waren neben zwei Löschzügen aus Bad Hersfeld auch eine Drehleiter, um auch von außen an den Brandherd zu gelangen. Mithilfe von Handlöschgeräten wurde der Klumpen abgelöscht und vorsorglich die Holzverkleidung auf dem Balkon entfernt, um nach Brandnestern zu suchen.

+ Die Feuerwehr war in Bad Hersfeld mit zwei Löschzügen im Einsatz. © TVnews-Hessen

Polizei vermutet heiße Herdplatte als Ursache für Balkonbrand in Bad Hersfeld

Das Haus und die Wohnung wurden nach dem Einsatz ausgiebig durchlüftet, bevor die Bewohner wieder das Haus betreten konnten. Wie die Polizei später mitteilte, wird als eigentliche Brandursache eine heiße Herdplatte vermutet, die der Bewohner (19) der Wohnung wohl zum Abkühlen auf den Balkon gestellt hatte. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich der Bewohner der Wohnung jedoch nicht in Haus, konnte aber wenig später durch die Polizei ermittelt und aufgefunden werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 1.000 Euro geschätzt. (Jens Krannich)

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Bad Hersfeld wurden 200 Gramm Haschisch beschlagnahmt.

Rubriklistenbild: © TVnews-Hessen