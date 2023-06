Heringen feiert Stadtfest wieder am Werraufer - Fotos von Freitagabend

Von: Tamsyn Axt-Bäuml

Zurück am Festplatz an der Werra feierten die Heringer seit Donnerstag ihr Stadtfest. Donnerstag stand ein parlamentarischer Abend auf dem Plan, mit dabei Delegationen der Partnerstädte Heringen/Helme in Thüringen und Odolanow in Polen. Diese kamen Freitag dann auch in den Genuss einer echten Wiesenband, das „bayrisch königliche Vollgasorchester“ heizte den Besuchern ordentlich ein. Samstag konnten motivierte Läufer sich erst beim zweiten Heringer Stadtlauf der Triathletenschmiede messen und danach auf dem Festplatz erholen und stärken. Viele Angebote für Kinder und auch Erwachsene gab es Samstag und Sonntag zu entdecken mit dabei Autoscooter oder Kanufahren. Am Abend sorgte die Rock-Coverband Bäckside für ordentlich Stimmung im Zelt.

