125 Jahre Kalibergbau an der Werra: Festakt mit 350 Gästen im Heringer Bürgerhaus

Heringen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sowie die Ministerpräsidenten von Hessen und Thüringen waren die prominenten Gäste des Festakts zum 125-jährigen Bergbaujubiläum.

„Bergbau ist nicht eines Mannes Sache“, heißt es gemeinhin zu diesem Berufsstand. Auf ein Bergbaujubiläum trifft dieses Sprichwort erst recht zu:Rund 350 geladene Gäste feierten am Freitagabend bei einem dreistündigen Festakt im Heringer Bürgerhaus den runden Geburtstag der Kaliindustrie – auf den Tag genau 125 Jahre, nachdem in Kaiseroda erstmals der Fund von Kali beurkundet worden war. Ein Überblick:

Die Gäste

Alleine für die Begrüßung der Besucher aus unterschiedlichen Bereichen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens benötigten Werksleiter Martin Ebeling und Bürgermeister Daniel Iliev etwa eine halbe Stunde – kein Wunder angesichts der umfangreichen Gästeliste. Neben Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sowie den Ministerpräsidenten Volker Bouffier und Bodo Ramelow zählten Landtagsabgeordnete, Landräte, Bürgermeister und Kommunalpolitiker, Vertreter von Behörden und Kirchen, Gewerkschaften, Abordnungen aus den Heringer Partnerstädten sowie Vertreter von Partnerfirmen, örtlichen Vereinen und Hilfsorganisationen zu den Gästen.

Die Grußworte

Betont optimistisch blickten die Festredner vor allem auf die Zukunftsperspektiven der Kaligwinnung für die Zeit, bis voraussichtlich im Jahr 2060 die Lagerstätte erschöpft ist, und darüber hinaus. „Welches andere Unternehmen kann eine so langfristige Prognose geben“, hatte Werksleiter Martin Ebeling schon zur Begrüßung gefragt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sah in dem Bergbaujubiläum auch ein Bekenntnis zur Industrieproduktion in Deutschland. Als weiteres Stück Zukunftssicherheit wertete Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier die unmittelbar bevorstehende Genehmigung der Haldenerweiterung am Standort Hattorf. Das Spannungsfeld von Umwelt, Produktion und Arbeitsplätzen dürfe nicht im Gegensatz, sondern im Zusammenhang betrachtet werden. An „bittere Tage“ bei der Schließung von Thüringer Kaligruben in der Nachwendezeit erinnerte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke). Die Einlagerung von Produktionsabwasser und Nassversatz dort sichere heute den Weiterbetrieb der bestehenden Kaligruben: „Die Produktion der einen hängt eng mit der Schließung der anderen zusammen“, verdeutlichte der Ministerpräsident.

Der Betriebsratsvorsitzende André Bahn überbrachte auch die Grüße des Bundestagsabgeordneten Christian Hirte (CDU). Dr. Michael Farrenkopf vom Deutschen Bergbaumuseum in Bochum würdigte in seiner Ansprache die Bedeutung des Werra-Kali-Bergbaumuseums, dessen 25-jähriges Bestehen während der Festwoche ebenfalls gefeiert wird.

Die Talkrunde

Michael Roth (SPD), Europastaatsminister und gebürtiger Heringer, blickte mit den Bergbau-Experten Frank Hunstock, Dr. Henry Rauche und Laurens Mulder auf Anfänge und Zukunft des Kalibergbaus. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit hatten sich die Reihen im Bürgerhaus da schon deutlich gelichtet.

Das Rahmenprogramm

Akteure aus den Standortgemeinden lockerten zwischen den Redebeiträgen das Programm auf: Zu sehen und hören waren der Schokolade-Tanz der Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte Werrawichtel aus Röhrigshof, der Tanzkreis Werrataler aus Dorndorf mit bergmännischer Folklore sowie das Geschwisterpaar Stefanie Seefeldt und Christian Stütz aus Unterbreizbach am Akkordeon. Unverzichtbar für das obligatorische Steigerlied zum Abschluss: Die Bläser und Trommler der Bergmannskapelle Wintershall.

Die sympathischste Panne

Ausgerechnet zum Auftritt der Kita streikte hinter den Kulissen die Technik und ließ sich zunächst nicht dazu bewegen, die Musik abzuspielen. Moderator Michael Roth überbrückte zunächst durch Smalltalk mit dem Nachwuchs und rief dann den Bundesarbeitsminister zu Hilfe. Der stimmte mit den Kindern „Alle meine Entchen“ an – und dürfte damit den Stoff für zahllose Familienlegenden geliefert haben.