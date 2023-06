130 Menschen beteiligten sich in Heringen an Knochenmark-Typisierung

Von: Mario Reymond

Mit Gefühl: Auch Michelle Trieschmann (links) und Sebastian Pelz aus dem Nachbarort Dippach beteiligten sich in Leimbach an der Typisierungsaktion. Dabei werden drei Abstrichtupfer nacheinander im Mund mit Speichel benetzt. Anhand des Testergebnisses kann im Bedarfsfall über die Datenbank der DKMS die passende Person zur Stammzellenspende ermittelt werden. © Hans Heinrich Hartmann

Die vielen Aufrufe zur Teilnahme an der Knochenmark-Typisierung der DKMS für den wenige Monate alten Levi aus Fulda-Petersberg haben ihre Wirkung nicht verfehlt.

Heringen - In Leimbach war die Resonanz am vergangenen Samstag groß. 130 Frauen und Männer im Alter zwischen 17 und 55 Jahren machten den dafür notwendigen Wangenabstrich im Gemeinschaftshaus des Heringer Stadtteils. Dieser wird dann jeweils in ein individuell gekennzeichnetes Registrierungsset verpackt, im weiteren Ablauf untersucht und das Ergebnis in der DKMS-Datenbank gespeichert.

Die Typisierungsaktion in Leimbach wurde zunächst vom dort wohnenden Tim Helbing angeregt. Er und Nico, der Vater des wenige Monate alten Levi, kennen sich aus der gemeinsamen Dienstzeit bei der Bundespolizei in Hünfeld. Helbing und Ehefrau Rebecca Helbing-Trebert, selbst Eltern kleiner Kinder, haben nach Bekanntwerden der Notsituation in ihrem Lebensumfeld für die Aktion geworben und auch sogleich Unterstützung erhalten.

Darüber hinaus verbreitete sich das Hilfeersuchen fast schon wie ein Selbstläufer in Arztpraxen, Apotheken, Geschäften und anderen für Publikumsverkehr zugänglichen Orten.

Ausgerichtet vom Verein „650 Jahre Leimbach“, waren deshalb am Aktionstag außer den Mitgliedern auch weitere ehrenamtliche Helfer zugegen. Somit war neben dem Testablauf auch die Ausgabe von Kaffee und Kuchen sowie Imbiss und Getränken gegen einen freiwilligen Obolus gut organisiert. Die Waren dafür oder auch Geld spendeten die beteiligten Geschäftsleute.

Auch Heringens Bürgermeister Daniel Iliev kam zu einem Informationsbesuch vorbei. Er selbst sei bereits vor geraumer Zeit typisiert worden, sagte er. Aber zum Kuppenrhöner Wandermarkt am 25. Juni anlässlich des Stadtfestes in Heringen werde der Erlös aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf ebenso gespendet, versprach Iliev weitere Einnahmen für die Hilfsaktion. (roda)