Als Region um Gäste werben: Carola Schumacher ist neue Tourismusmanagerin der Kuppenrhön-Kommunen

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Bewaldete Hügel und die Werra prägen die Urlaubsregion: Carola Schumacher aus Eisenach kümmert sich als neue Projektbeauftragte in der Nördlichen Kuppenrhön um den Aufbau touristischer Strukturen. Unser Bild zeigt sie auf der Heringer Werrabrücke. © Jan Eisenberg

Carola Schumacher ist neue Tourismusmangerin für die Kuppenrhön und soll Urlauber nach Friedewald, Hohenroda, Philippsthal, Schenklengsfeld und Heringen locken.

Heringen – Einen touristischen Hotspot mit der Strahlkraft des Unesco-Weltkulturerbes Wartburg kann die Nördliche Kuppenrhön zwar nicht vorweisen – dennoch ist Carola Schumacher überzeugt davon, dass auch die Region im Ostteil des Kreises Hersfeld-Rotenburg durchaus attraktiv für Urlauber ist.

Seit Monatsbeginn ist die Wahl-Eisenacherin neue Projektbeauftragte der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) der Gemeinden Friedewald, Hohenroda, Philippsthal und Schenklengsfeld sowie der Stadt Heringen. Sie tritt damit die Nachfolge von Katharina Ritter an, die sich beruflich neu orientiert hat. Die im vergangenen Jahr geschaffene Koordinatorenstelle wird aus dem Regionalentwicklungsprogramm Leader gefördert und ist deshalb vorerst auf eine Restlaufzeit von zehn Monaten befristet – wobei die ersten Gemeindeparlamente bereits die Weichen für eine Anschlussfinanzierung gestellt haben.

Carola Schumacher ist in der Nähe von München aufgewachsen und hat unter anderem im Rheinland, in Saudi-Arabien, Franken und Thüringen gelebt. Die 45-Jährige ist ausgebildete Reiseverkehrskauffrau und hat Betriebswirtschaftslehre studiert. Nach Stationen bei einer Unternehmensberatung und in der Kommunalverwaltung war sie für die Eisenach-Wartburgregion-Touristik tätig – zunächst im Marketing, danach bis zur im vergangenen Jahr angestoßenen Neuausrichtung als Interims-Geschäftsführerin. Während die Tourismusbeauftragte in der Wartburgstadt auf ein mehrköpfiges Team und etablierte Marketing-Strukturen zurückgreifen konnte, leistet sie in ihrem neuen Aufgabenfeld in einigen Bereichen noch Pionierarbeit. „Projektmanagement zum Anschub der Strukturentwicklung in der erweiterten TAG Kuppenrhön“ lautet die etwas sperrige Beschreibung ihrer Stelle.

Auf struktureller Ebene sei das Ziel ihrer Arbeit, die Fremdenverkehrsaktivitäten der Mitgliedskommunen und weiterer Akteure in einem Verein oder anderer Organisationsform zu bündeln und in eine übergeordnete Tourismus-Destination einzubinden. Inhaltlich gehe es vor allem darum, das Bewusstsein als Region zu stärken und als solche gemeinsam um Gäste zu werben. „Dazu müssen die Akteure auch die Angebote in den Nachbargemeinden kennen“, unterstreicht die Tourismusmanagerin. Ihrer Erfahrung nach beginne eine erfolgreiche Außendarstellung damit, zunächst einmal den Einheimischen bewusst zu machen, in welcher attraktiven Gegend sie leben.

So kannte auch Carola Schumacher trotz der Nähe zu ihrem Wohnort Eisenach die Kuppenrhön-Kommunen bislang noch nicht näher. Umso begeisterter sei sie nun bereits nach den ersten Arbeitstagen davon, „wie schön es hier ist“, schwärmt sie.

Die Projektmanagerin verweist auf die Werra, die namensgebenden Bergkuppen der nördlichsten Rhön-Ausläufer, den landschaftsprägenden Kalibergbau und ein bereits gut ausgebautes sowie beschildertes Radwegenetz.

Formal ist ihre Touristiker-stelle zwar bei der Gemeinde Friedewald angesiedelt, ihr Büro hat Carola Schumacher jedoch im Fachbereich 5 der Stadt Heringen bezogen, der wegen der anstehenden Sanierung des Werra-Kalibergbaumuseum vorübergehend im Untergeschoss der Sparkasse untergebracht ist. Um allen fünf Mitgliedskommunen gerecht zu werden, wolle sie jedoch auch regelmäßig in den anderen Rathäusern präsent zu sein.

Die kommenden Wochen wird Carola Schumacher zunächst einmal nutzen, um sich einen Überblick über die Tourismusstrukturen in Hessen und der Region zu verschaffen sowie Kontakte zu ihren Ansprechpartnern in Verwaltungen und Kommunalpolitik, Hoteliers, Gastronomen, Veranstaltern und Verbänden zu knüpfen.

Zudem hat die 45-Jährige bereits begonnen, die landschaftlichen und historischen Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten der Kuppenrhön-Kommunen näher zu erkunden. Auch in der Freizeit gerne in der Natur unterwegs zu sein, komme ihr dabei zugute, betont die verheiratete Mutter dreier Söhne, die für den Weg zur Arbeit auf der letzten Etappe ab dem Bahnhof Obersuhl häufig das Fahrrad nutzt. (Jan-Christoph Eisenberg)