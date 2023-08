Bürgermeister Daniel Iliev sieht Bahn in Pflicht

Anwohner in Widdershausen beklagen lange Schließzeit der Bahnübergänge durch Baustelle

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Voll gesperrt: Zusammen mit dem Bahnübergang am Widdershäuser Kirchengarten wird auch die Zufahrt zur Straße Rüttelsburg (rechts) erneuert und ist deshalb nicht passierbar. © Jan-Christoph Eisenberg

Im Heringer Stadtteil Widdershausen sorgen lange Wartezeiten vor den Bahnübergängen für großen Unmut. Um auf die andere Seite des Dorfes zu gelangen, müssen Anwohner viel Zeit investieren.

Widdershausen – Wer die höher gelegenen Straßenzüge von Widdershausen erreichen will, muss an einem der Bahnübergänge die stark vom Güterverkehr zu den Kaliwerken frequentierte Bahnstrecke durchs Werratal überqueren.

Handbetrieb: Der Bahnübergang Brunnenstraße wird derzeit von Posten und Behelfsschranken gesichert. © Jan-Christoph Eisenberg

Das Warten vor den Schranken wird in dem Heringer Stadtteil derzeit allerdings mitunter zum Geduldsspiel: Weil die Deutsche Bahn die Leit- und Sicherungstechnik erneuern lässt, sind die beiden Bahnübergänge auf der Kreisstraße nach Heringen sowie der Gemeindestraße Kirchengarten seit 7. August komplett für den Straßenverkehr gesperrt. An den nicht direkt von den Arbeiten betroffenen Überwegen auf Brunnen- und Bornbergstraße stoppen statt der fest installierten Sicherungseinrichtungen nun mobile Schranken, die von Streckenposten bedient werden, die Fahrzeuge und Fußgänger. Gesperrt wurde die Durchfahrt anfangs schon über 20 Minuten, bevor ein Zug die Schienenkreuzung passierte. Inzwischen hat die Bahn die Wartezeit nach eigenem Bekunden auf acht Minuten reduziert, Anwohner sprechen hingegen von mindesten zehn Minuten.

Wenn die Schranken sich senken, sind mit Grabenstraße, Ölbergstraße, Am Leimen und Kirchengarten sowie dem oberen Abschnitt der Bornbergstraße weite Teile des Dorfes von der Außenwelt abgeschnitten – denn eine andere offizielle Zufahrt gibt es nicht. Noch schwieriger sind Rüttlesburg, Schöne Aussicht und Höhenweg zu erreichen: Gemeinsam mit dem Bahnübergang Kirchengarten wurde auch der Abzweig zu diesen Straßen für Fußgänger und Fahrzeuge gesperrt. Die Umleitung führt über Feldwege am Fuße der K+S-Abraumhalde – die letzten Meter über eine holprige Schotterpiste, auf der eine Baustellenampel den Verkehr regelt. Etwa acht Minuten lang zeige die rot, berichten die Anwohner Juliane und Björn-Martin Handor. Nach dem Umweg über die schmalen, auch vom Lastwagenverkehr zur Halde genutzten Feldwege und durch den Ort seien, wenn es schlecht lief, weitere 20 Minuten Wartezeit an der Schranke hinzugekommen – nur um auf die andere Seite des Dorfes zu gelangen.

„Auf dem Weg zur Arbeit fahren wir mittlerweile 45 Minuten früher los“, berichtet Juliane Handor. Insbesondere an heißen Tagen sowie mit kleinen Kindern oder verderblichen Einkäufen im Auto sei das vor allem ärgerlich und koste Zeit und Nerven. Noch mehr sorgen sich die Anwohner allerdings, dass im Ernstfall auch Feuerwehr und Rettungsdienst vor den Schranken warten müssen.

Von der Bahn fühlen sich die Widdershäuser nicht ernst genommen: Eine als Ansprechpartnerin benannte Mitarbeiterin habe auf E-Mails gar nicht und und bei Anrufen äußerst abweisend reagiert. Einer Nachbarin sei auf der Umleitungsstrecke der Reifen geplatzt. Ihr sei gesagt worden, sie müsse einen Videobeweis erbringen, dass der Schaden wirklich dort entstanden sei und sie die erlaubten 20 Stundenkilometer eingehalten habe. Nach einem Disput über die Schließzeit sei er von einem der Sicherungsposten am Bahnübergang geschubst worden, sagt Björn-Martin Handor.

Schotterpiste: Die Umleitung zu Rüttelsburg, Schöner Aussicht und Höhenweg führt über Feldwege. © Jan-Christoph Eisenberg

Für die Anwohner der von der Feldwege-Umleitung betroffenen Straßen gibt es ein weiteres Ärgernis: Obwohl die Ausweichstrecke ausgeschildert ist, werde sie von Fahrern privater Paketdienste nicht gefunden.

Da es bislang keinen Fußweg durch die Baustelle am Kirchengarten gibt, bleibe ab der kommenden Woche wohl auch Kindern auf dem Weg zum Schulbus nur die Route über die Feldwege – sofern nicht Eltern als Taxis einspringen.

Dass es bei Bauarbeiten nicht ohne Einschränkungen geht und die Mitarbeiter vor Ort an Vorgaben gebunden sind – dafür haben Juliane und Björn-Martin Handor grundsätzlich Verständnis. Sie hätten sich allerdings gewünscht, dass bei der Planung die Belange der Anwohner besser berücksichtigt worden wären. „Auch wenn die Schotterpiste auf der Umleitung regelmäßig gewalzt würde, wäre uns schon geholfen“, sagt Björn-Martin Handor.

Bahn: Schließzeit wurde reduziert

in Sprecher der Deutschen Bahn begründet die Bauarbeiten in Widdershausen auf Nachfrage unserer Zeitung mit umfangreichen Erneuerungen an der Leit- und Sicherungstechnik an zwei Bahnübergängen inklusive der Ausrüstung auf neueste Technik und Anforderungen im Straßenbereich. Die Arbeiten seien mit dem jeweiligen Straßenbaulastträger abgestimmt. Anhand des aktuellen Baufortschritts sei davon auszugehen, dass sie wie geplant bis zum 15. September abgeschlossen werden.



Weil die Übergänge in der Ortslage aufgrund der räumlichen Nähe in technischer Abhängigkeit stünden, müssten für den Umbau auch die Anlagen an Bornberg- und Brunnenstraße außer Betrieb genommen und durch Posten gesichert werden.



Die lange Schließzeit erklärt der Bahnsprecher mit dem in der Bauphase angewendeten Sicherungsverfahren: „Da die technische Sicherung außer Betrieb ist und die Bahnübergänge ersatzweise durch Posten gesichert werden müssen, benötigt der Fahrdienstleiter vor Zulassung der Zugfahrt die Meldung aller Posten über die Sicherung der Bahnübergänge.“ Weil die Güterzüge erst abfahren dürfen, wenn die Schranken bereits geschlossen sind, habe die längere Anfahrtszeit aus Richtung Gerstungen zu den langen Wartezeiten geführt.



Seit dem 21. August werde für diese Fahrtrichtung jedoch ein anderes Schließverfahren angewendet, bei dem ein technisches System den Posten bei der Sicherung unterstütze: „Die Schließzeiten sind immer noch länger als bei der technischen Sicherung, konnten jedoch von 20 Minuten auf weniger als acht Minuten reduziert werden. Für Zugfahrten aus Richtung Heringen sind die Schließzeiten noch etwas kürzer“, so der Bahnsprecher. Im Notfall bestehe außerdem die Möglichkeit, die Zugfahrten anzuhalten und nach dem Stehen des Zuges den Übergang für den Rettungsdienst zu öffnen.



Auf der geschotterten Umleitungsstrecke entstandene Schäden an Fahrzeugen seien nicht die Angelegenheit der Deutschen Bahn: „Wie geschrieben, wurde die Maßnahme in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger und entsprechender verkehrsrechtlicher Anordnung geplant. Die offizielle Umleitungsstrecke führt unseres Wissens nach über die Bahnübergänge Bornbergstraße und Brunnenstraße, welche asphaltiert sind“, teilt der Unternehmenssprecher des Schienennetzbetreibers abschließend mit.

Bürgermeister Daniel Iliev sieht Bahn in Pflicht

Heringens Bürgermeister Daniel Iliev äußert Verständnis für Sorgen und Unmut der Anwohner in Widdershausen, sieht aber die Deutsche Bahn in der Pflicht, als Bauherr für zumutbare Wartezeiten der Bahnschranken und einen ordnungsgemäßen Zustand der Umleitungsstrecken zu sorgen.



Der Rathauschef kritisiert zudem, dass das Unternehmen trotz des parallelen Straßen- und Kanalbaus unter Vollsperrung in der Kernstadt nicht vom Zeitpunkt für die Erneuerung der Bahnübergänge abgerückt und in der Folge „halb Heringen“ nur auf Umwegen erreichbar sei. Auch für die Feldwege-Umleitung zur Rüttelsburg seien eigentlich eine andere Streckenführung beziehungsweise Ausweichbuchten anstelle einer Ampel vorgesehen gewesen. Allerdings habe die Bahn keine Einigung mit den betroffenen Flächeneigentümern zuwege gebracht.



Hinweise auf Probleme und Schäden gebe die Stadt permanent an die Bahn weiter und dränge darauf, dass diese zumindest den gesteckten Zeitrahmen für die Arbeiten einhalte.



Auch mit Blick auf Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst teilt der Rathauschef die Sorgen der Bewohner: „In Notfällen zählt jede Sekunde. Ich kann nur hoffen, dass die Züge dann, wie von der Bahn dargestellt, auch tatsächlich angehalten werden“, betont Iliev. (Jan-Christoph Eisenberg)