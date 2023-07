Bürgerhaus von Heringen soll für 9,8 Millionen Euro saniert werden

Von: Daniel Göbel

In die Jahre gekommen: Das Heringer Bürgerhaus an der Oberen Goethestraße soll grundhaft saniert werden. Vor allem die veraltete Elektrik erfordert schnelles Handeln. archiv © Jan-Christoph Eisenberg

Das ziemlich in die Jahre gekommene Bürgerhaus in Heringen an der Oberen Goethestraße soll grundhaft saniert werden. Die Pläne für den Umbau wurden jetzt vorgestellt.

Heringen – Das ziemlich in die Jahre gekommene Bürgerhaus in Heringen an der Oberen Goethestraße soll grundhaft saniert werden. Welche Pläne das beauftragte Architekturbüro Kirschner und Partner konkret verfolgt, wurde den Stadtverordneten am Donnerstagabend während einer außerordentlichen Sitzung vorgestellt.

Das 40 Jahre alte Gebäude direkt neben dem Rathaus weist nicht nur statische und bauliche Mängel auf, auch die Elektrik und die Lüftungspumpe sind nicht mehr zeitgemäß, erläuterte Diplom-Ingenieurin Daniela Kirschner-König. „Insgesamt ist es einfach in die Jahre gekommen“, so Kirschner-König.

Erhebliche Veränderungen plant das Architekturbüro im Eingangsbereich. Nach dem Plan sollen Bürgerhaus und Rathaus künftig einen gemeinsamen Eingangsbereich bekommen, zudem soll es Aufenthalts- und Sitzmöglichkeiten und eine ansprechendere Gestaltung geben.

Zudem soll eine Zufahrt direkt an das Gebäude für Anlieferungen oder Ähnliches entstehen. Neben dem Treppenhaus im Inneren soll ein Fahrstuhl eingebaut werden, damit auch das Untergeschoss barrierefrei erreicht werden könnte. Da die Außenterrasse bislang durch eine Mauer recht abgeschottet wirke, soll die Mauer geöffnet werden und der Spielplatzbereich mit einbezogen werden.

Die Räume sollen darüber hinaus effizienter genutzt werden, Fenster, Wände, Installationen und Sanitäranlagen würden komplett erneuert. Der große Saal soll inklusive Bühne in seiner jetzigen Größe erhalten bleiben. Für künftige Gastronomen soll der Gastronomiebereich nach außen weiter geöffnet werden. Heruntergesetzt werden soll hingegen die Deckenhöhe des Bürgerhauses, wodurch leider Fensterflächen verloren gingen. Zudem bekäme das Dach eine neue Dämmung.

Insgesamt rechnet Kirschner-König mit Gesamtkosten von rund 9,8 Millionen Euro für die Sanierung des Bürgerhauses. Etwas mehr als vier Millionen Euro könnten an Fördermitteln beantragt werden, etwa über Programme für energetische Sanierungen und aus dem Stadtumbauprogramm. Die Umsetzung würde rund eineinhalb Jahre in Anspruch nehmen und könnte Ende 2025/Anfang 2026 abgeschlossen sein.

Bürgermeister Daniel Illiev dankte dem Architekturbüro für die überzeugenden Pläne. „Die Sanierung würde ein völlig neues Quartier schaffen und wir könnten all das schaffen, was bisher in den städtischen Gremien immer gefordert wurde.“

Um das Sanierungsprojekt weiter voranzutreiben, stimmten die Stadtverordneten darüber hinaus während der Sondersitzung einstimmig für die Freigabe der vorgestellten Pläne und damit einhergehend auch für ein beschleunigtes Baunantragsverfahren sowie zur Beantragung weiterer Fördermittel über das Zuschussprogramm der KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau).

Die Sanierung des Bürgerhauses ist in Heringen schon seit längerer Zeit angedacht. Über die Sinnhaftigkeit, das Heringer Bürgerhaus in seiner jetzigen Form zu sanieren, hatten die Stadtverordneten schon im Juli 2021 heftig und ausgiebig gestritten. Dennoch einigte sich das Parlament grundsätzlich auf eine Sanierung. (Daniel Göbel)