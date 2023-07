Im Interview: Michael Ernst, der büroleitende Beamte in Heringen

„Ein Mann des Wortes und der Tat“

Das tägliche Zeitungsstudium gehört auch zu seinen Aufgaben: Michael Ernst ist seit 26 Jahren büroleitender Beamter im Heringer Rathaus uns feiert in diesen Tagen sein 40-jähriges Berufsjubiläum.

Der büroleitende Beamte im Heringer Rathaus Michael Ernst feiert sein 40-jähriges Berufsjubiläum. 26 Jahre davon als rechte Hand des Bürgermeisters.

Herr Ernst, die Bürgermeister kommen und gehen, die büroleitenden Beamten bleiben hingegen oft wie in Ihrem Fall 26 Jahre im Amt. Sind Sie also der heimliche Chef im Heringer Rathaus?

Viele halten die büroleitenden Beamten für die grauen Eminenzen im Rathaus. Ich verstehe meine Rolle anders. Meine Aufgabe sehe ich darin, dem Bürgermeister das Tagesgeschäft abzunehmen und vor allem – unabhängig vom Kopf des Bürgermeisters und vom Wechsel der politischen Mehrheitsverhältnisse – für Kontinuität zu sorgen, sodass die Verwaltung zuverlässig funktioniert.

Von außen betrachtet hat man zuweilen den Eindruck, der Büroleiter müsse die unangenehmen Aufgaben erledigen, während der Bürgermeister repräsentiert. Täuscht das?

Bedingt. Im Tagesgeschäft kommt das schon vor. Natürlich möchte mein Bürgermeister, Daniel Iliev, die positiven Mitteilungen verkünden. Schlechte Nachrichten muss oft ich überbringen. Im Mittelalter wurden die Überbringer der schlechten Nachricht geköpft! (Lacht) Wenn mich der Bürgermeister anruft und in sein Büro bestellt, dann weiß ich meist, was mir blüht ...

Sind die Aufgaben des Büroleiters überall gleich oder ist das von Gemeinde zu Gemeinde verschieden?

Die Position des büroleitenden Beamten ist eine überwiegend im Land Hessen verbreitete Führungsposition in Stadtverwaltungen. Der Büroleiter ist im Innenverhältnis zur Verwaltung der Vertreter des Bürgermeisters und besitzt auch dienstrechtliche Befugnisse. Er leitet und koordiniert die Dienstaufgaben und Dienstgeschäfte der Fachbereiche und Fachdienste. Ferner ist er verantwortlich für Bürgermeisterbüro und Körperschaftsabteilung. Dem Büroleiter obliegt auch die Geschäftsführung für die städtischen Gremien. Eine besondere fachliche Qualifikation ist aber nicht vorgeschrieben. Es geht vielmehr um die Persönlichkeit des Stelleninhabers. Wichtig sind Führungsqualitäten, politisches Fingerspitzengefühl und ein gerütteltes Maß an Robustheit, Resilienz und Unerschrockenheit. Wenn ich nicht ritz-, kratz- und wasserfest wäre, dann wäre ich in meinem Job falsch.

In Hessen kann jeder als Bürgermeister kandidieren, was zuweilen dazu führt, dass Leute, die keine Ahnung von Verwaltung haben, eine Verwaltung führen sollen. Müsste das nicht geändert werden?

Ich habe es bedauert, dass 1993 die Direktwahl der Bürgermeister eingeführt wurde. Gerade in kleinen Gemeinden wie Breitenbach/H, Cornberg oder Ronshausen sind die Bürgermeister oft auch die ersten Sachbearbeiter und müssen sich um jeden klappernden Kanaldeckel selbst kümmern. In größeren Gemeinden, wie etwa in Heringen, muss man nicht unbedingt Verwaltungsfachmann sein, dafür hat man ja Büroleiter und seine Fachbereichsleiter und Dezernenten.

Wie politisch ist die Arbeit eines Büroleiters?

Man sollte schon einen ausgeprägten politischen Sachverstand besitzen und vor allem politische Zusammenhänge erkennen ...

Parteipolitisch?

Nein, ausdrücklich nur politisch. Mit Hans Ries zum Beispiel musste ich zwölf Jahre lang jeden Tag „politisches Armdrücken“ machen, weil unsere Meinungen oft nicht deckungsgleich waren. Zu SPD-Bürgermeister Daniel Iliev pflege ich ein freundschaftliches Verhältnis. Wir kommen großartig klar, obwohl ich selbst seiner Partei nicht mehr angehöre. Ich bin aber Realist!

In Heringen war es lange Zeit auch im Parlament sehr hitzig. Ist man da als Büroleiter Vermittler und Friedenstruppe zugleich?

Man sitzt in der Tat zuweilen zwischen allen Stühlen der Meinungsvielfalt, denn die Meinung des Bürgermeisters ist nicht immer auch die Meinung der örtlichen Politik. Der Büroleiter muss genau differenzieren können zwischen Dienst, Politik und Privatmeinung. In diesem Spannungsfeld bewege ich mich tagtäglich. Könnte ich diesen Spagat nicht bewältigen, wäre ich auf dieser Schlüsselposition mit den umfangreichen Kompetenzen und diversen Schnittstellen fehl am Platze. Außerdem hat man ja auch noch eine eigene politische Meinung. Gerade in der Amtszeit von Hans Ries war dieser Spagat für mich nicht immer einfach.

Sie wollten selbst mal Bürgermeister in Friedewald und Erster Beigeordneter werden. Angesichts der vielen schwierigen Aufgaben und der allgemeinen Stimmungslage, sind Sie vermutlich ganz froh, dass das nicht geklappt hat?

Die verlorene Bürgermeisterwahl im Jahr 2000 in Friedewald hat mich zu der Überzeugung gebracht, dass ich mich nie wieder einer Direktwahl stellen werde. In einer indirekten Wahl durch das Parlament habe ich es dann doch noch mal versucht. Aber jetzt, wo ich nach 40 Dienstjahren so langsam auf die Zielgerade meiner beruflichen Laufbahn einbiege, muss ich sagen: Ich weine dem keine Träne nach, dass ich nicht gewählt wurde. Die verlorene Wahl in meiner Heimatgemeinde Friedewald hat mir damals allerdings schon wehgetan.

Viele beklagen, dass die Aggressivität gegenüber politischen Mandatsträgern und Amtspersonen immer rauer wird. Merken Sie das auch?

Die Zeit, in der Bürger im Rathaus als Bittsteller auftraten, ist lange vorbei. In der Regel hat man es heute mit Wutbürgern zu tun, die vehement und aggressiv ihre Anliegen durchsetzen wollen. Die Verrohung der Sitten ist eindeutig festzustellen, und der Ton ist schärfer und offensiver geworden.

Viele Entscheidungen, die ehrenamtliche Kommunalpolitiker treffen müssen, sind inzwischen fachlich sehr komplex. Denken wir nur an Planfeststellungsverfahren für Stromtrassen oder Windräder. War das zu Beginn Ihrer Zeit in der Kommunalverwaltung auch schon so?

Die Themen sind tatsächlich sehr viel komplexer geworden. Allerdings ist es durch neue elektronische Hilfsmittel wie etwa digitale Sitzungsdienstprogramme für den papierlosen Sitzungsdienst für Kommunalpolitiker inzwischen einfacher, sich digital alle nötigen Informationen zu beschaffen. Trotzdem ist es für diese ehrenamtlichen „interessierten Laien“ schwierig, die Fülle an Informationen zu bewerten. Deshalb gehen in Heringen auch alle Vorlagen über meinen Tisch, damit ich nicht nur dafür sorgen kann, dass sie rechtssicher und vollständig sind, sondern eben auch plausibel und verständlich.

Verändert sich auch das Verwaltungspersonal?

Solche Originale, wie etwa der frühere Leiter des Ordnungsamtes in Bebra, Friedhelm Eyert, oder ich, gradlinige Männer des Wortes und der Tat, werden leider immer weniger. Wenn heute junge Mitarbeiter im Trainingsanzug zur Arbeit kommen und sich im Rathaus bewegen wie auf dem Campingplatz, dann bekommen sie von mir eine klare Ansage.

Wenn Sie auf der Zielgrade des Berufslebens noch mal von vorn anfangen könnten, würden Sie dann wieder den gleichen Weg eingeschlagen?

Nein, vermutlich nicht. Ich wäre rückblickend eigentlich gern in den diplomatischen Dienst gegangen oder Richter geworden. Trotzdem glaube ich, dass ich in meinem bisherigen Berufsleben ziemlich viel richtig gemacht habe.

Von Kai A. Struthoff