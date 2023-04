Nachtfieber: Das Heringer „CC“ zählte zu den ersten Diskotheken in der Region

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Er legte hier einst Platten auf: Der langjährige Discjockey Ulrich Kluger vor dem ehemaligen „Central Café“, kurz CC, in Heringen. Der Saal des Gebäudes beherbergte ursprünglich ein Kino. © Jan-Christoph Eisenberg

Sie haben die Jugend ganzer Generationen geprägt und manches Paar zusammengeführt: In unserer Region lockten einst zahlreiche Diskotheken das Partyvolk.

Heringen – Den vollständigen Namen „Central Café“ verwendete fast niemand. Vielmehr hatte sich im Sprachgebrauch der zahlreichen Partybegeisterten, die allwöchentlich zum Feiern nach Heringen pilgerten, schnell die Abkürzung CC etabliert.

Das Tanzlokal zählte seinerzeit zu den allerersten Diskotheken der Region. „Damals wurde anfangs noch die französische Schreibweise Discothèque verwendet“, erinnert sich Ulrich Kluger, der als Schulkamerad von einer der Töchter der Betreiberfamilie Spangenberg sowie als langjähriger Discjockey die Entwicklung des „CC“ hautnah miterlebt hat.

Peter Spangenberg, der Vater des späteren Betreibers Georg Spangenberg, hatte den Wohn- und Geschäftskomplex an der Lindigstraße um 1960 für seine Söhne errichten lassen. Neben einer Gaststätte beherbergte das Gebäude zunächst ein Kino. „Es war das dritte im Ort. Für Heringen war das wohl zu viel“, verdeutlicht der 71-Jährige.

Dichtes Gedränge: Ein Blick in den Saal der Heringer Diskothek CC. © Privat/nh

Mangels Zuschauern wurde das Kino deshalb bereits wenige Jahre später zum Tanzsaal umfunktioniert und als Beat-Club genutzt. „Die Gaststätte hatte natürlich eine Musikbox, aber im Saal spielten anfangs ausschließlich Bands. Eine bis zwei Gruppen traten regelmäßig an den Wochenenden oder auch an Feiertagen auf“, erinnert sich Kluger. Während die Familie Spangenberg das Lichtspielhaus in Eigenregie geführt hatte, war das Lokal in den Anfangsjahren noch verpachtet. Nach drei Pächterwechseln innerhalb von nur fünf Jahren übernahmen Georg und seine Frau Margret Spangenberg Gaststätte und Tanzlokal schließlich selbst.

Ab Ende der 1960er Jahre seien die Live-Auftritte schrittweise zurückgegangen und es habe sich ein Mischbetrieb aus Liveauftritten und Musik aus der Konserve entwickelt, berichtet Ulrich Kluger. Grund für diese Entwicklung seien nicht zuletzt die im Vergleich zum einzelnen Discjockey höheren Gagen für komplette Kapellen gewesen.

Ab etwa 1972 war das CC endgültig zur Diskothek geworden, Livemusik stand nur noch in Ausnahmefällen auf dem Programm. „Im Gegensatz zu anderen Diskotheken wurden nur selten Hitparaden-Songs aufgelegt – eher eine Mischung aus Rock, Blues, Soul und progressiver Musik“, erklärt der ehemalige DJ. Bis zu 600 Partyhungrige lockte diese Mischung pro Abend an. Dann drängte sich das Publikum dicht an dich im Saal und die gesamte Lindigstraße war bis hinunter zur Hauptstraße mit Autos zugeparkt.

Das Freizeitangebot für junge Leute sei im damaligen Zonenrandgebiet eher dünn gesät gewesen, blickt Ulrich Kluger zurück. Dadurch habe sich jedoch eine regelrechte Disco-Szene entwickelt. „Jeder kannte hier jeden“, beschreibt der 71-Jährige die besondere Atmosphäre in dieser Zeit. Gleichwohl habe das Einzugsgebiet des CC nicht nur die umliegenden Orte umfasst, sondern sogar bis in die Städte Bad Hersfeld, Fulda und Kassel gereicht.

Für die Betreiberfamilie bedeutete das Tanzvergnügen der Gäste harte Arbeit: Als letzte Amtshandlung nach einer langen Partynacht kehrte Wirt Georg Spangenberg morgens um 6 Uhr noch die Straße und ging dann ins Bett. Bereits am frühen Sonntagnachmittag öffnete das CC häufig bereits wieder für das jüngere Publikum. Parallel zu Gaststätte und Diskothek führte die Familie an anderer Stelle in Heringen zudem auch noch eine Metzgerei.

Bis Ende der 1980er Jahre lief in dem mitten im Wohngebiet gelegenen Central Café ein regelmäßiger Diskothekenbetrieb.

Zeitdokument: Über das erste Beat-Festival im CC mit drei Kapellen berichtete seinerzeit die Hersfelder Zeitung. © Repro HZ

Zu den Bands, die im Laufe der Jahre dort auftraten, zählten laut Ulrich Kluger die damals noch unbekannten, später aber weltberühmten „The Scorpions“ aus Hannover, „The Rattles“ aus Hamburg, „Inga Rumpf und Frumpy“ mit dem späteren Peter-Maffay-Keyboarder Jean-Jaques Kravetz, „The VIP’s“ und „The Rollicks“ aus Berlin sowie die englischen Formationen „The Sonics“ und „The Sorcerers“. Letztere hatten im CC sogar für längere Zeit Quartier genommen. Aber auch lokale Größen wie The Cars“ (Kassel) „The Petards“ (Schrecksbach), „Dayton Quince“ (Bad Hersfeld) und „Eloy“ (Göttingen) waren musikalische Gäste. An den Plattentellern standen unter anderem von 1967 bis 1968 DJ Hubi, von 1967 bis 1969 Lothar Reuber sowie von 1968 bis 1978 Uli Kluger und ab 1979 DJ Wilhelm.

Ab Ende der 1980er Jahre bis 1999 öffnete die Diskothek dann nur noch an Weihnachten und Ostern. Insbesondere die Oldiedisco an Weihnachten, zu der Ulrich Kluger und zeitweise auch Stefan „Dübel“ Boppert die Platten auflegten, verzeichnete regen Zuspruch. „Viele ehemalige Heringer nutzten ihren Besuch bei der Familie abends für ein Wiedersehen mit alten Freunden und Bekannten im CC“, verdeutlicht der 71-Jährige. Noch rund zehn Jahre länger als die Diskothek – bis Ende der 2000er Jahre – war die zugehörige Gaststätte geöffnet.

Wirt Georg Spangenberg ist im Jahr 2018 im Alter von 81 Jahren verstorben, seine Frau Margret 88-jährig im vergangenen Februar.

Das Gebäude des ehemaligen Central Cafés an der Heringer Lindigstraße, dessen vollen Namen in all den Jahren nur die wenigsten Diskobesucher verwendeten, steht aktuell vor dem Verkauf.

