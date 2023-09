Heringer Stadtparlament beschließt Grundstückskäufe für Bau von Radweg

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Gefahrenstelle: Nicht immer ist auf der Landesstraße zwischen dem Abzweig nach Widdershausen am Dippacher Kreuz und dem Heringer Stadtteil Leimbach (im Hintergrund) so wenig los wie auf unserem Bild. Bei der für das Jahr 2027 geplanten Sanierung der Straße soll rechts daneben ein separater Radweg gebaut werden. © Jan-Christoph Eisenberg

Das Heringer Stadtparlament hat dem Kauf von drei Grundstücken zugestimmt, die für den Bau eines Radweges an der Landesstraße von Leimbach zum Dippacher Kreuz benötigt werden.

Heringen – Das Heringer Stadtparlament hat am Donnerstagabend im Bürgerhaus den Kauf von drei Grundstücken beziehungsweise Teilflächen beschlossen, die für den Bau eines Radwegs entlang der Landesstraße zwischen Leimbach und dem Dippacher Kreuz benötigt werden.

Für den Erwerb stimmten zwölf SPD- sowie zwei CDU-Stadtverordnete. Sechs Vertreter der WGH, zwei der CDU sowie einer der SPD votierten dagegen, ein Mandatsträger der WGH enthielt sich.

Die Streckenführung des überregionalen Werratal-Radweges auf diesem Abschnitt beschäftigt schon seit Jahren die Stadtpolitik: Über den Bohlensteg durchs Naturschutzgebiet Rohrlache am Werraufer duldet Land Hessen als Eigentümer zwar Radfahrer, erlaubt jedoch keine offizielle Beschilderung als Fernradweg.

Nicht ortskundige Radtouristen, die den Wegweisern folgen, finden sich deshalb hinter Leimbach auf der viel befahrenen Landesstraße 3172 wieder, deren Bankette und Asphaltdecke ausgebrochen und mit Schlaglöchern übersät sind.

Vor drei Jahren hatte die Stadt mit Hessen Mobil eine Verwaltungsvereinbarung für den Bau eines separaten Radweges von Leimbach bis zur Kreisstraße 4 nach Widdershausen abgeschlossen. Bau- und Planungskosten zahlt demnach die Straßenbauverwaltung des Landes, Eigentum und Baulast des Radwegs liegen bei der Stadt. Für die Weiterführung des Radweges auf einer separaten Trasse entlang der Kreisstraße bis nach Widdershausen hatte Heringen im vergangenen Jahr eine Förderzusage des Bundes erhalten (unsere Zeitung berichtete).

Um den Radverkehr von der Landesstraße zu bekommen, will Hessen Mobil zwischen Leimbach und Kreisstraße 4 zunächst städtische Feldwege in der Werra-Aue provisorisch ausbauen. Weil diese jedoch aus Naturschutzgründen nicht mit einer festen Decke versehen werden dürften, sei im Zuge der für 2027 geplanten Sanierung der Landesstraße dann der Bau eines parallelen, asphaltierten Radwegs vorgesehen, erklärte der Rathauschef.

Für den Kauf der benötigten Grundstücke wurde mit Hessen Mobil zwar vertraglich eine Kosten-Rückerstattung vereinbart – allerdings nur in Höhe von 50 Cent pro Quadratmeter, die in einem Wertgutachten ermittelt wurden. Der Quadratmeterpreis, auf den sich Stadt und Eigentümer nach Verhandlungen letztlich geeinigt haben, liegt allerdings höher – wie hoch genau, wurde mit Rücksicht auf die Verkäufer in der Sitzung nicht öffentlich genannt. Bürgermeister Daniel Iliev betonte, dass letztlich ein für beide Seiten akzeptabler Kompromiss gefunden worden sei. „Wenn wir den Radweg wollen, benötigen wir die Grundstücke“, verdeutlichte der Rathauschef. Unterstützung erhielt er von Simone und Alfred Rost sowie Bernd Maus (alle SPD), die unter anderem betonten, dass alle weiteren Kosten das Land trage.

Bauchschmerzen äußerten mit Blick auf den Kaufpreis und die zu Beginn der Sitzung verkündete Haushaltssperre hingegen Michael Eckhardt (WGH) und Eckhard Bock (CDU), der auch beim Grunderwerb das Land in der Pflicht sah.

Für die Grundstückskäufe stehen im Haushalt insgesamt 41 100 Euro zur Verfügung. 6850 Euro Rückerstattung zahlt Hessen Mobil. (Jan-Christoph Eisenberg)