Frühlingsfest in Heringen

Von: Tamsyn Axt-Bäuml

Nach der Corona-bedingten Zwangspause haben die Werbegemeinschaft und der AMCC Heringen am vergangenen Samstag wieder ihr Frühlingsfest veranstaltet. Von elf bis 22 Uhr begrüßten sie Jung und alt auf dem Parkplatz in der Hauptstraße. Dazu gab es verlängerte Öffnungszeiten in einigen Läden der Werrastadt.

