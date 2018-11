Umgehungsstraße ist seit vier Jahren fertig, aber immer noch nicht nutzbar

Diese Straße hat es sogar in das Satiremagazin Extra 3 des NDR geschafft: Denn die Umgehungsstraße in Heringen zur Müllverbrennungsanlage ist seit Jahren fertig, aber nicht nutzbar.

Ob und wann die Umgehungsstraße zur Heringer Müllverbrennungsanlage eröffnet wird, ist auch rund vier Jahre nach Fertigstellung der Fahrbahn nicht absehbar. Die Stadt Heringen will zusätzliche Kosten für die Fortführung der Baumaßnahme nicht übernehmen und lässt nun mögliche Regressansprüche prüfen.

Mit dieser Umgehungsstraße würde der Ort vom Lkw-Verkehr zur Müllverbrennungsanlage entlastet werden. Also eigentlich eine tolle Sache. Allerdings gab es einen Planungsfehler: Ein Bahnübergang, der die neue Straße quert, wird oft von rangierenden Zügen blockiert. Würde die Umgehungsstraße nun für den Verkehr freigegeben, würden sich die Fahrzeuge vor dem blockierten Bahnübergang stauen - und das bis auf die Landesstraße zurück. Und so ist die im Jahr 2014 fertiggestellte Straße auch heute noch nicht nutzbar.

Darüber hat auch das politische Satiremagazin Extra 3 des NDR berichtet. "Realer Irrsinn: Nicht nutzbare Umgehungsstraße in Heringen". Außerdem ist die Kraftwerkstraße im Steuerzahler-Schwarzbuch gelandet.

Damit die rangierenden Züge nicht mehr im Weg sind und den Bahnübergang blockieren, müsste es eine Gleisverlängerung geben. Deren Baukosten, die Bund, Bahn und Stadt je zu einem Drittel tragen müssten, sind nach aktuellen Berechnungen von 450.000 Euro auf rund 1,2 Millionen Euro gestiegen.

Am Donnerstagabend nun beschloss das Heringer Parlament, dass die Stadt zusätzliche Kosten für die Fortführung der Baumaßnahme nicht übernehmen will. Außerdem sollen mögliche Regressansprüche geprüft werden.

Einer entsprechenden, auf Antrag der SPD konkretisierten Beschlussvorlage stimmte das Stadtparlament bei sieben Gegenstimmen mehrheitlich zu und gab für die juristische Prüfung 25.000 Euro frei. Dabei geht es sowohl um mögliche Forderungen des Kraftwerksbetreibers EEW, falls die Strecke nicht freigegeben wird, als auch um Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten – beispielsweise den beteiligten Planungsbüros – wegen der offenkundigen Fehlplanung des zugehörigen Bahnübergangs.

Hier liegt die Umgehungsstraße/Kraftwerkstraße in Heringen

Keine Mehrheit fand ein Änderungsantrag der WGH, nach dem ebenfalls Regressansprüche geprüft, die Mehrkosten für die Gleisverlängerung aber zur Verfügung gestellt werden sollten, um die Straße eröffnen zu können.

Welche Auswirkungen der Beschluss der Stadtverordneten auf die weiteren Planungen für die Gleisverlängerung hat, ließ die Deutsche Bahn bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Die Verantwortung für die Fehlplanung des Bahnübergangs liege jedenfalls nicht beim Unternehmen: „Vorhabenträger für die Errichtung der Straße, einschließlich des betreffenden Bahnübergangs, ist die Stadt Heringen. Durch die Stadt erfolgten alle Planungen und die Ausführung der Baumaßnahme“, teilt die Konzernpressestelle auf Anfrage mit.

"Absolute Katastrophe"

Die Höhe des Bahndamms, Durchlässe sowie schwierige Verhandlungen mit einem Grundeigentümer sind laut Heringens Bürgermeister Daniel Iliev Gründe dafür, dass die Bahn die Kostenkalkulation für den Bau der Gleisverlängerung deutlich nach oben korrigieren musste. Ein städtischer Anteil von 408 000 Euro sei aber im Haushalt nicht darstellbar, ohne erneut an der Gebührenschraube drehen zu müssen, argumentierte der Rathauschef. „Es ist schon genug, dass wir über eine Million in den Sand gesetzt haben“, pflichtete ihm Alfred Rost (SPD) bei.

Wenn die Kraftwerkstraße nicht eröffnet werde, sei der Stadt der nächste Eintrag ins Steuerzahler-Schwarzbuch sicher und auch Regressansprüche des Betreibers könnten für diesen Fall nicht ausgeschlossen werden, argumentierte hingegen Fritz Walter. Der von ihm eingebrachte Änderungsantrag sah zudem vor, für die Kostendifferenz von 300.000 Euro K+S als „zukünftigen intensiven Nutzer im Zuge der Haldenabdeckung“ mit ins Boot zu holen. „Was hat K+S plötzlich mit der Straße zu tun“, entgegnete Bürgermeister Daniel Iliev und warf der WGH „Fake News“ vor.

Rund eine Million Euro sind unabhängig von der Gleisverlängerung aus dem Heringer Stadtsäckel in das Projekt geflossen. Angesichts dieser Summe drehte sich die Debatte über weite Strecken um die Frage, unter welchen Umständen der einstimmig beschlossene Vertrag mit dem Kraftwerksbetreiber zustande gekommen war. Der frühere Bürgermeister und heutige Stadtrat Hans Ries (WGH) hatte in einer vorab an die Mandatsträger verschickten E-Mail verbreitet, dass die Initiative seinerzeit von der SPD ausgegangen sei. Sein Nachfolger Daniel Iliev wollte das so nicht stehen lassen und zitierte aus Schriftstücken, in denen seinerzeit von der „Bürgermeistervariante“ die Rede gewesen sei. „Nicht mit einer Silbe“ habe der frühere Rathauschef damals den stark eingeschränkten Nutzerkreis erwähnt, monierte Eckhard Bock (CDU).

Auch alle Naturschutzauflagen wie der helle Asphalt seien von Anfang an Bestandteil der Genehmigung gewesen, in der Ausschreibung aber weggelassen worden. „Ansonsten hätten wir gleich gemerkt, dass das Geld des Kraftwerksbetreibers nicht reicht“, unterstrich er. Ute Marhold (WGH) erkannte in der Vereinbarung des Kraftwerkbetreibers zwar keinen Knebelvertrag, bezeichnete die aktuelle Entwicklung jedoch ebenfalls als „absolute Katastrophe“. Mit der Fertigstellung müsse die Stadt dennoch „zu Potte kommen“. Eine entscheidende Rolle bei der Prüfung möglicher Regressansprüche spielt nun die Frage, ob die fertiggestellte, aber nicht eröffnete Straße bereits als realisiertes Projekt gilt. Denn zur Rückzahlung verpflichtet der Vertrag mit EEW die Stadt für den Fall, „dass das Vorhaben, aus welchen Gründen auch immer, nicht realisiert wird“.

Hintergrund: Vertrag regelt Kostenübernahme

Ursprünglich sollte die Umgehungsstraße für den Lieferverkehr zur im Jahr 2009 eröffneten Müllverbrennungsanlage vom Betreiber EEW selbst errichtet werden. Da das Unternehmen mit drei Flächeneigentümern jedoch keine Einigung erzielte, übernahm die Stadt das Projekt, damit die Grundstücke enteignet werden konnten. EEW trägt im Gegenzug die damals ermittelten Baukosten in Höhe von zwei Millionen Euro, von denen allerdings bereits getätigte Ausgaben von 550.000 Euro abgezogen werden.

Die Baukosten sind inzwischen um rund 3,45 Millionen Euro gestiegen die Stadt bleibt somit auf 1,02 Millionen Euro sitzen. Der einstimmig vom Stadtparlament beschlossene Vertrag mit dem Betreiber sieht zudem die Rückzahlung der von EEW geleisteten Abschläge plus fünf Prozent Zinsen vor, wenn das Projekt nicht realisiert wird. (jce)