Heringer Kitas bald kostenfrei: Stadt schafft Gebühren ab

Änderung ab Januar 2024

Eltern von Kindern, die in Heringen die Kinderkrippe oder eine der Kindertagesstätten besuchen, müssen vom 1. Januar 2024 an keine Beiträge mehr entrichten.

Heringen – Der Besuch ist dann für alle Kinder ab dem elften Lebensmonat bis hin zum Schuleintritt kostenfrei. Den Weg dafür geebnet haben die Heringer Stadtverordneten während ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstagabend im Bürgerhaus. Und das einstimmig. Die Werrastadt ist damit nach Philippsthal die zweite Kommune im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, die diesen Schritt hin zu einer komplett kostenfreien Kinderbetreuung geht.

Bis dato subventioniere die Stadt ihre Kindergärten mit jährlich zwei bis 2,5 Millionen Euro. Dies habe nie zur Disposition gestanden, sagte Bürgermeister Daniel Iliev (SPD). Durch die komplette Abschaffung der Kindergartengebühren kämen auf die Stadt jährlich Mehrkosten von bis zu 150 000 Euro zu. Eine überschaubare Summe, die durch kluges Einsparen in anderen Bereichen sowie eine höhere Kostenbeteiligung des Landes wieder aufgefangen werden könne, so Iliev.

Zum Vergleich: Eine komplett kostenfreie Kinderbetreuung würde in Bad Hersfeld Mehrkosten von 600 000 Euro und in Rotenburg von 475 000 Euro verursachen.

„Wir wollen ganz einfach ein familienfreundlicher Wohnstandort sein“

Ohnehin sei dieses Geld eine wirkliche Investition in die Zukunft. „Die Kindergartenzeit ist die wichtigste Zeit in der frühkindlichen Bildung. Alle Kinder sollen die Möglichkeit haben, diese Bildungseinrichtungen zu besuchen. Wir wollen ganz einfach auch ein familienfreundlicher Wohnstandort sein“, begründete der Bürgermeister, warum er den Stadtverordneten diesen Antrag zur Entscheidung vorgelegt habe. Und bei den Stadtverordneten rannte Iliev damit offene Türen ein.

Für Simone Rost (SPD) steht nun auch das Land Hessen in der Pflicht, landesweit gebührenfreie Betreuungsplätze anzubieten. Seit 2018 würden in Hessen lediglich die ersten sechs Stunden für Kinder ab drei Jahren kostenfrei zur Verfügung gestellt und von der Landesregierung gefördert. Zu wenig findet Rost und stellte die Frage: „Welche Familie kann es sich noch leisten, dass ein Elternteil die ersten drei Jahre zuhause bleibt oder nur halbtags arbeiten geht, um die Jüngsten pünktlich mittags in der Kita abzuholen?“ Steigende Kosten in allen Lebensbereichen seien verantwortlich dafür, dass viele Elternpaare Vollzeit arbeiten müssten.

Rost begrüßte die Abschaffung der Kindergartengebühren mit den Worten, dass frühkindliche Bildung nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein dürfe. (Mario Reymond)