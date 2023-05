Leerrohr-Netz in Heringen: Verkauf ist geplatzt

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Mitgedacht: Bei Kanalarbeiten wurden in der Vergangenheit in Heringen gleich Leerrohre verlegt. Unser Archivbild zeigt Marcus Limburg von der Baufirma Giebel und den damaligen Bürgermeister Hans Ries. © Mario Reymond

Der vom Heringer Parlament beschlossene Verkauf des städtischen Leerrohr-Netzes für Glasfaser-Kabel an den bisherigen Pächter, die Firma Net Services, kommt nicht zustande.

Heringen - Statt die kommunale Infrastruktur für den flächendeckenden Ausbau von Glasfaser-Hausanschlüssen (FTTH-Ausbau) zu nutzen, will das Unternehmen aus Flensburg nun parallel zum städtischen ein komplett neues, eigenes Netz verlegen. Einstimmig – wenn auch zähneknirschend – haben die Stadtverordneten daher am Donnerstagabend ihren Verkaufsbeschluss aus dem Mai vergangenen Jahres aufgehoben.

Kurzfristig per Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung gebracht hatte das Thema Bürgermeister Daniel Iliev, nachdem ihn ein Schreiben des Internet-Anbieters erreicht hatte, welches er in der Sitzung im Bürgerhaus verlas. Darin heißt es, dass die in Heringen erreichte Anschlussquote mit 70 Prozent der Haushalte außergewöhnlich hoch sei. Bei der Feinplanung habe sich allerdings herausgestellt, dass das städtische Netz für den Ausbau nicht komplett nutzbar und ein kompletter Neubau daher wirtschaftlicher sei.

Das letzte Kaufangebot von Net Services liege deutlich unter dem in einem Gutachten ermittelten Restwert von rund zwei Millionen Euro, erklärte Iliev. Selbst wenn sich das Stadtparlament darauf einließe, müsste er gegen einen solchen Beschluss Widerspruch einlegen, argumentierte der Rathauschef: „Ansonsten könnte ich mich gleich selbst wegen Steuergeld-Veruntreuung anzeigen.“

Mit dem geplatzten Verkauf läuft der Pachtvertrag mit Net Services zwar bis Mitte 2035 weiter. Die Pachthöhe ist allerdings von der Zahl der Internetanschlüsse abhängig. Und die wird deutlich zurückgehen, sobald das Unternehmen sein eigenes Netz fertiggestellt hat. Der Restwert der städtischen Infrastruktur lasse sich damit über die Pacht bis 2035 nicht refinanzieren, so Iliev. An einen Mitbewerber abgeben darf die Stadt die Rohre bis dahin allerdings auch nicht. „Ärgerlich und frustrierend“ nannte der Rathauschef das. Weil vielerorts private Firmen eigene Netze für Glasfaser-Hausanschlüsse bauen, stehe wohl auch die von den Kreisen gegründete Breitband Nordhessen vor einem ähnlichen Schicksal, prognostizierte er.

„Reine Erpressung“ warf Eckhard Bock (CDU) Net Services vor: Die Stadt und insbesondere der Bürgermeister seien zur Kundenakquise vor den Karren gespannt worden, jetzt versuche das in Heringen unter der Marke Werrakom auftretende Unternehmen, den vereinbarten Kaufpreis unter Wert zu drücken.

Ein wichtiges Ziel – der Bau von Glasfaser-Hausanschlüssen – sei so immerhin erreicht, entgegnete der Rathauschef, für den die Probleme vielmehr in der Vergangenheit liegen: Dass bei dem Abschluss des Pachtvertrages vor über zehn Jahren kein Festbetrag vereinbart wurde, erweise sich nun als Fehler, der sich in anderen Bereichen keinesfalls wiederholen dürfe.

Nach zwei Sitzungsunterbrechungen und einer Beratung des Ältestenrats einigten sich die drei Parlamentsfraktionen auf einen gemeinsamen Ergänzungsantrag, der auch einstimmig beschlossen wurde: In Nachverhandlungen soll die Stadt demnach von Net Services ein verbindliches Kaufangebot einholen. Dieses sowie die Projektplanung wollen die Mandatsträger von einem Unternehmensvertreter persönlich vorgestellt bekommen.

Weil seinerzeit kein Telekommunikationsunternehmen eigenwirtschaftlich den sogenannten FTTC-Ausbau bis zum nächstgelegenen Kabelverzweiger übernehmen wollte, hatte die Stadt selbst bei Bauarbeiten Leerrohre für Glasfaserkabel mitverlegt und sich zudem 2011 als Mehrheitsgesellschafter an der Werra-Glasnetz GmbH beteiligt, die ein Glasfasernetz aufbauen sollte. Bei der Ausschreibung der städtischen Leerrohre setzte sich allerdings nicht dieses Unternehmen, sondern die Firma Net Services durch. Um Liquidation der Werra-Glasnetz war es daraufhin mit einem Minderheitsgesellschafter zum Rechtsstreit gekommen. (Jan-Christoph Eisenberg)