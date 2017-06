Die Prinzen begeistern in Heringen mit alten Hits und neuen Tönen

Heringen. „Wir haben vor, aus dieser Kirche einen Rock-Club zu machen“, ruft Leadsänger Sebastian Krumbiegel dem begeistert jubelnden Publikum entgegen.

Anstelle des Altars erhebt vor dem mächtigen Prospekt der Stadtkirchenorgel eine Bühne. Darauf thronen die Prinzen.

Jene Kult-Band mit Wurzeln im Leipziger Thomanerchor, die Anfang der 1990er Jahre bundesweite Bekanntheit erlangte und mit fast sechs Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten deutschen Interpreten gehört.

Für die Zuhörer in den vorderen Bankreihen des voll besetzen Kirchenschiffs sind die Prinzen an diesem Abend buchstäblich zum Greifen nah. Fürs Publikum in der „Sauna“ oben auf der Empore zumindest in Sichtweite.

„Musik aus vergangenen Jahrtausend“, hatte Pfarrer Thorsten Waap augenzwinkernd angekündigt – was die Frontsänger Tobias Künzel und Sebastian Krumbiegel an diesem Abend immer wieder selbstironisch aufgreifen.

Die Prinzen in der Heringer Stadtkirche Zur Fotostrecke

Musikalisch sind die Prinzen sich und ihrem Publikum geblieben: Gitarre, Bass oder Piano begleiten dezent den mehrstimmigen Gesang, der bei manchen Songs zwischen hämmernden Schlagzeugbeats und dem begeisterten Klatschen der Fans leider teilweise untergeht.

Das Konzept eines Popkonzerts im Gotteshaus geht auf – trotz oder vielleicht sogar wegen teils anzüglich-zweideutiger Textzeilen mit F-Wort oder ausgestrecktem Mittelfinger.

Für Wohnzimmer-Atmosphäre sorgen vor allem die neueren, nachdenklichen Songs der Band.

Den vollständigen Artikel lesen Sie am Samstag in der gedruckten Ausgabe und im E-Paper.