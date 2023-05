Rewe nennt noch keine Details über Abriss und Neubau in Heringen

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Teilen

Soll aus dem Heringer Stadtbild verschwinden: Der Rewe-Markt im Gewerbegebiet soll abgerissen und durch einen größeren Neubau am selben Platz ersetzt werden. © Hans-Heinrich Hartmann

In Heringen soll ein neuer Rewe-Markt entstehen. Details über Abriss und Neubau gibt es allerdings noch nicht. Der Markt in der Straße „Im langen Roth“ soll am 29. Juli schließen.

Heringen – Der bisherige Rewe-Markt in Heringen wird nach aktuellem Planungsstand am 29. Juli geschlossen. Diesen Termin nennt die Leiterin Pressestelle Region Mitte der Handelskette, Anja Loewe, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Wann mit dem Abriss und Neubau eines modernen Gebäudes am bestehenden Standort „Im langen Roth“ begonnen wird, dazu hält sich das Unternehmen weiterhin bedeckt – ebenso wie zur Frage, ob und gegebenenfalls wo während der Bauphase eine Interims-Filiale eingerichtet wird.

„Nach wie vor planen wir den Abriss des bestehenden Rewe-Marktes in Heringen und einen modernen Neubau an gleicher Stelle. Der Bauantrag ist gestellt und wir hoffen, dass wir noch in diesem Jahr mit den Baumaßnahmen beginnen können. Nähere Details können wir zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht mitteilen und bitten dafür um Verständnis“, teilt die Rewe-Sprecherin mit.

Vor knapp einem Jahr hatten Vertreter eines Architekturbüros aus Petersberg bei Fulda die Neubaupläne dem Heringer Stadtparlament vorgestellt. Demnach plant die Ottenbruch-Grundstücksverwaltung aus dem baden-württembergischen Neuhausen als Immobilienbesitzerin, das bisherige Gebäude durch einen Neubau dem Green-Building-Konzept der Handelskette zu ersetzen, welches ohne fossile Energieträger beheizt wird.

Neues Geschäft in Heringen soll Gesamtfläche von 2600 Quadratmetern haben

In das neue Hauptgeschäft mit 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie 2600 Quadratmetern Gesamtfläche soll demnach in abgespeckter Form auch der bisher in einem separaten Gebäude an der Straße „Im Quellengrund“ untergebrachte Rewe-Getränkemarkt integriert werden.

Als möglicher Zeitpunkt für den etwa vier Wochen dauernden Abriss war seinerzeit bereits der vergangene Herbst in Aussicht gestellt worden. Die Dauer der anschließenden Bauphase hatten die Planer auf etwa acht bis neun Monate beziffert und für diesen Zeitraum eine Ausweich-Filiale im ehemaligen Lidl-Markt in Aussicht gestellt. Für die Handelsimmobilie am „Riedweg“, die ein Hamburger Projektentwickler im Jahr 2016 bei einer Zwangsversteigerung erworben hatte, gibt es nach Informationen unserer Zeitung allerdings noch weitere Interessenten.

Auf Nachfrage bestätigt die Rewe-Pressestelle zudem, dass mit Abriss und Neubau auch ein Betreiberwechsel für den Markt verbunden ist, der bislang durch die Rewe-Markt Schuenke oHG von Christin Hörnlein-Schünke geführt wird.

Dass die bisherigen Mitarbeiter dem Vernehmen nach bereits zum 1. Juni gekündigt worden sein sollen, sei pauschal aber nicht zutreffend, betont Rewe-Sprecherin Anja Loewe: Bis zum 29. Juli werde der Geschäftsbetrieb im Markt aufrecht erhalten. Beim Thema Mitarbeiter gebe es daher „unterschiedliche individuelle Lösungen“. Grundsätzlich bemühe man sich um eine Weiterbeschäftigung, etwa in umliegenden Märkten, sofern seitens der Beschäftigten Interesse daran bestehe. „Einige scheiden aber auch schon zeitnah aus dem Unternehmen aus, beispielsweise, weil sie zu einem anderen Arbeitgeber wechseln“, so die Sprecherin. (Jan-Christoph Eisenberg)