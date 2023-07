Rund um die Kali-Region vermisst ein Hubschrauber den Untergrund

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Teilen

Schwebt ab der kommenden Woche über der Region: Ein Hubschrauber mit Messantenne erfasst im Auftrag des Bergbauunternehmens K+S das elektromagnetische Feld im Boden. © SkyTem/NH

Im Auftrag des Bergbauunternehmens K+S wird ab kommenden Samstag, 15. Juli, wieder ein Hubschrauber über der Region unterwegs sein, um den Untergrund zu vermessen.

Heringen/Philippsthal – Im Auftrag des Bergbauunternehmens K+S wird ab kommenden Samstag, 15. Juli, wieder ein Hubschrauber über der Region unterwegs sein, um den Untergrund zu vermessen. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Warum hat K+S die Messung beauftragt?

Das Unternehmen ist von den Aufsichtsbehörden zu umfangreichen Mess- und Überwachungsprogrammen fürs Grundwasser verpflichtet. Zusammen mit 300 festen Messstellen in der Region sowie einem vor einigen Jahren in Auftrag gegebenen 3D-Modell sollen die sogenannten aerogeophysikalischen Messungen laut Unternehmenssprecher Marcus Janz ein flächendeckendes Bild von der Grundwasser-Situation im Kalirevier sowie möglichen erhöhten Salzkonzentrationen liefern. Die Untersuchungen fanden seit 1996 mehrfach statt, zuletzt im Jahr 2012.

Was genau wird gemessen?

Das elektromagnetische Feld im Boden. Dazu schleppt ein Hubschrauber eine 28 mal 16,5 Meter große, sechseckige Antenne über die Geländeoberfläche. Eine Spule erzeugt ein elektromagnetisches Feld, das im Untergrund kurzzeitig sehr schwache elektrische Ströme hervorruft. Wird der Strom ausgeschaltet, lässt sich dieses sekundäre Magnetfeld mit einer Empfängerspule messen. Das geschieht laut Janz mehrfach pro Sekunde. So wird die Verteilung der spezifischen elektrischen Widerstände im Untergrund bis in eine Tiefe von etwa 400 Metern aufgezeichnet. Ergebnis sind zunächst Informationen über die elektrische Leitfähigkeit des Bodens. Diese müssen anhand weiterer geologischer Parameter ausgewertet werden, um Hinweise auf die Bodenbeschaffenheit sowie die Mineralienkozentration des Grundwassers zu liefern. Die Auswertung wird laut Janz etwa ein halbes Jahr in Anspruch nehmen.

Wann und wo ist der Hubschrauber unterwegs?

Die Mitarbeiter des von K+S beauftragten, weltweit tätigen Unternehmens SkyTEM bauen seit Donnerstag das Messgerät auf der Grasrennbahn auf. Der Hubschrauber selbst trifft am kommenden Montag in Heringen ein. Nach derzeitigem Plan werden am Montag Testflüge zur Kalibrierung des Messsystems stattfinden. Die eigentlichen Messflüge beginnen dann am Dienstag. Gestartet und gelandet wird auf der Grasbahn in der Heringer Werraaue in unmittelbarer Nachbarschaft der Werksanlagen. Da Ende Juli dort eine Motorsportveranstaltung stattfindet, gibt es einen Ausweichlandeplatz in der Nähe. Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich in Ost-West-Richtung über 37 Kilometer in etwa von Bad Salzungen bis Bad Hersfeld sowie in Nord-Süd-Richtung über 33 Kilometer von Herleshausen bis Geisa. Wann genau der Hubschrauber wo unterwegs ist, steht laut Unternehmenssprecher noch nicht fest und ist abhängig von Wetter und Flugbedingungen. Beginnen sollen die Messungen im direkten Umfeld der Werksstandorte im Werratal. Sie werden mindestens sechs Wochen, maximal aber zwei Monate dauern. Sonntags wird nicht geflogen.

Wie laufen die Messungen genau ab?

Das gesamte Untersuchungsgebiet wird laut K+S-Sprecher Marcus Janz in Nord-Süd-Richtung im Abstand von jeweils 200 Metern überflogen. Zur detaillierten Erkundung des Untergrundes im unmittelbaren Umfeld der Werke und Abraumhalden im Werratal wird der Hubschrauber dort zusätzlich in Ost-West-Richtung in einem engmaschigeren Raster von jeweils 100 Metern Abstand unterwegs sein. Die Messantenne schwebt etwa 30 bis 40 Meter über dem Boden, rund 40 Meter darüber befindet sich der Helikopter. Durch die geringe Flughöhe lässt sich vorübergehender Lärm laut K+S nicht vermeiden.

Geht von dem bei den Messungen erzeugten Magnetfeld eine Gefahr für Menschen aus?

Nein, sagt Unternehmenssprecher Marcus Janz: „Die Hubschraubermessungen erzeugen eine Feldstärke am Erdboden von deutlich unter einem Mikrotesla.“ Der in Deutschland zulässige Grenz- beziehungsweise Referenzwert von 100 Mikrotesla werde damit deutlich unterschritten. An der Bahnsteigkante wartende Reisende seien laut Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg einem deutlich stärkeren Magnetfeld der Oberleitung von bis zu 100 Mikrotesla ausgesetzt. Siedlungsgebiete würden bei den Messungen zudem ohnehin ausgespart, da Elektrogeräte und -installationen die Ergebnisse dort verfälschen würden. Vom für die Messungen erzeugten Magnetfeld gehe daher weder für den Piloten noch für Personen am Boden eine Gefahr aus, betont K+S-Sprecher Marcus Janz.

Kontakt: Einwohner des Untersuchungsgebiets können sich bei Fragen, Beschwerden und persönlichen Anliegen zu den Hubschrauber-Messungen montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr unter der kostenfreien Servicenummer 0800/9277310 an das Nachbarschaftstelefon des K+S-Werks Werra wenden.

(Jan-Christoph Eisenberg)