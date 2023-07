Forstamt Rotenburg schützt Schwarzstörche im Revier Herfa

Von: Carolin Eberth

Auf der Suche nach Schwarzstörchen in Herfa: (von links) Forstamtsleiter Steffen Wildmann, Herfas Revierförster Wilhelm Weber, Praktikantin Antonia Werner sowie Landschaftspfleger und Ornithologe Christian Gelpke. © Carolin Eberth

In unserer Serie „Waldeslust“ begleiten wir die Pfleger von Wald, Wild und Wiese im Kreis durch die Jahreszeiten. Heute: Schwarzstörche im Revier Herfa.

Herfa/Rotenburg – In nur wenigen Waldgebieten in Hessen lebt ein faszinierender Vogel, der sowohl Ornithologen als auch Naturliebhaber gleichermaßen in seinen Bann zieht – der Schwarzstorch. Mit seiner eleganten Erscheinung und geheimnisvollen Aura ist dieser Wasservogel zu einem Symbol für die Schönheit und die Bedeutung der heimischen Fauna geworden. Doch der Schwarzstorch ist nicht nur ein spektakulärer Anblick, sondern auch ein Schlüsselakteur im Schutz der Umwelt und des Wasserrückhalts in den hessischen Wäldern – so auch im Forstamt Rotenburg, im Revier Herfa.

Der Schwarzstorch ist durch seine dunkle Gefiederfarbe und die langen roten Beine leicht zu erkennen. Dieses Bild wurde am 20. Juli bei Herfa aufgenommen. © Carolin Eberth

Hier wird der seltene Vogel schon seit rund 20 Jahren von Wilhelm Weber, dem Revierförster in Herfa, beobachtet. Die reichen Waldgebiete, idyllische Flussläufe des Herfabachs und Teiche bieten dem Schwarzstorch einen idealen Lebensraum, wo er sich von Fischen, Amphibien, Insekten und kleinen Säugetieren ernährt. Hier, in den waldreichen und feuchten Gebieten, fühlt er sich zu Hause und hat auch schon mehrfach Junge zur Welt gebracht, wie Weber selbst schon sehen und sogar auch fotografieren konnte.

Im Gegensatz zu ihren nächsten Verwandten, den Weißstörchen, sind Schwarzstörche sehr heimlich und zurückgezogen lebende Waldbewohner. Schon auf geringste Störungen, besonders zur Zeit der Brut im März, reagieren Schwarzstörche sehr empfindlich. Im ungünstigsten Fall führt eine Störung zur Aufgabe des Nestes. Bleiben die scheuen Vögel ungestört, halten sie viele Jahre an ihrem Horst fest, wie auch in Herfa.

Doch die Habitate stehen vor Herausforderungen, denn der Lebensraum ist gefährdet. Umso bedeutsamer sind der Schutz und die Bewahrung dieser Umgebung, um den Schwarzstorch und andere Tierarten zu erhalten. Und genau dafür setzt sich das Forstamt Rotenburg ein, indem es beispielsweise Teiche oder sogenannte Kolke, also kleine Regenrückhaltebecken, im Wald anlegt. Die Feuchtgebiete, die der Schwarzstorch bewohnt, spielen zudem eine entscheidende Rolle als natürliche Wasserspeicher im Wald. Bei Starkregenereignissen können sie Wasser aufnehmen und verzögert wieder abgeben, was Überschwemmungen reduziert und einen wichtigen Beitrag zum Natur- und Artenschutz leistet, wie Forstamtsleiter Steffen Wildmann erklärt. Bestenfalls solle kein Tropfen Wasser den Wald unkontrolliert verlassen können.

„Indem wir uns für den Schutz des Storches und seiner wertvollen Lebensräume einsetzen, tragen wir also nicht nur zum Erhalt der Artenvielfalt bei, sondern unterstützen auch den Wasserrückhalt und somit die Sicherheit unserer Wälder.“

Durch den Schutz der Lebensräume des Schwarzstorches profitieren auch andere Pflanzen- und Tierarten, wie zum Beispiel die Wasserpflanze Krebsschere, die im Bild von Revierförster Wilhelm Weber und Praktikantin Antonia Werner gehalten wird. © Carolin Eberth

Unterstützt wird das Rotenburger Forstamt bei diesen Arbeiten von Landschaftspfleger und Ornithologe Christian Gelpke. Er lokalisiert die Habitate des Storches, um sie gezielt zu verbessern und damit den Bruterfolg der Schwarzstörche um Herfa zu steigern. Und Gelpke weiß viel über die Tiere: Eines der bemerkenswertesten Merkmale des Schwarzstorchs – der bis zu 20 Jahre alt werden kann – sei sein Zugverhalten. Im Herbst, wenn die Nahrungsressourcen knapper werden, zieht der Schwarzstorch in wärmere Gebiete. Dabei legt er oft Tausende von Kilometern zurück, um den kalten Wintermonaten in Nordhessen zu entkommen. Die Zugrouten variieren, aber häufig ziehen die Vögel in den Süden Afrikas, südlich der Sahara. „Und diese Reise ist sehr gefährlich für die Schwarzstörche, viele erreichen ihr weites Ziel nicht“, so Gelpke. Carolin Eberth