Heftiges Unwetter sorgt für Schlamm-Lawine in Heringen

Feuerwehr und Bauhof im Einsatz

+ © TV-News Hessen Verschmutzt: In Heringen musste die Feuerwehr gemeinsam mit den städtischen Bauhof-Mitarbeitern den Schlamm beseitigen, der durch den heftigen Regen einige Straßen überflutet hatte. © TV-News Hessen

Nach einem heftigen Unwetter bildete sich in der Nacht zum Donnerstag in Heringen eine Schlammlawine, die sich die Dickestraße bergab durch die Innenstadt schob.

Hersfeld-Rotenburg – Trotz der heftigen Unwetter, die in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag über die Region hinwegzogen, hatten die Einsatzkräfte nicht viel zu tun. „Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg blieb es weitgehend ruhig“, verlautete es unisono aus der zentralen Leitstelle sowie von der Polizei Osthessen, Bad Hersfeld und Rotenburg.

+ Verstopft: Der Schlamm „verdichtete“ einige Straßeneinläufe in Heringen. © TV-News Hessen

Einzig in Heringen waren die Feuerwehrleute gemeinsam mit den Bauhofmitarbeitern bei einem größeren Einsatz gefordert. Am Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr wurden die Feuerwehr aus Heringen mit mehreren Fahrzeugen und die Gemeindewerker der Stadt zu einem Schlammeinsatz alarmiert. Aufgrund der heftigen Regenfälle, die in der Nacht über den Landkreis zogen, konnten der Boden eines Feldes am Ende der Dickestraße die Wassermassen nicht mehr aufnehmen. Es bildete sich eine Schlammlawine, die sich die Dickestraße bergab und weiter über die Haupt- und Pfarrstraße bis zum Friedrich-Ebert-Platz schob. Durch den Schlamm wurden auch die Siele am Fahrbahnrand verstopft und konnten kein Wasser mehr aufnehmen. Von der Feuerwehr mussten alle Einläufe geöffnet werden, um die Schlammeimer zu reinigen. Mit C-Rohren spritzen die Feuerwehrleute die Fahrbahn ab und mit einem Radschaufellader und einem Besenwagen wurde der Schlamm entfernt.

Die Reinigungsarbeiten der Straßen dauerten den ganzen Vormittag über an. Nach ersten Informationen waren aber nur die Straßen betroffen. Häuser blieben von den Schlammmassen verschont.

An der B62 zwischen Bad Hersfeld und Friedewald am Abzweig in Richtung Malkomes war am Mittwochabend ein Baum auf die Straße gestürzt und musste von der Feuerwehr entfernt werden. Das vermeldete die Pressestelle des Polizeipräsidiums Osthessen. „Ansonsten war es im Bereich Bad Hersfeld, bis auf den Einsatz in Heringen, sehr ruhig.“

Dass es in der Unwetternacht für die Einsatzkräfte sehr ruhig zuging, bestätigten der Kreisbrandinspektor Marco Kauffunger und die Leiterin der Rotenburger Polizeistation, Esther Jaekel. (Jens Krannich/Thomas Klemm)