Siedlergemeinschaften Friedewald und Heringen haben sich aufgelöst

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Vereinsvermögen für Jugendarbeit: 612,69 Euro aus der Kasse der aufgelösten Siedlergemeinschaft Heringen gingen je zur Hälfte an die Heringer Jugendfeuerwehr und die Kindertagesstätte. Unser Bild (von links) zeigt Stadtjugendfeuerwehrwart Sebastian Flaut, Bürgermeister Daniel Iliev, Gudrun Sachse (Regionalverband Nord-Ost des Verbands Wohneigentum Hessen) Hans-Jürgen Bey (Siedlergemeinschaft) und Kita-Leiterin Sabine Köhler bei der Übergabe. © Jan-Christoph Eisenberg

Die Siedlergemeinschaften in Friedewald und Heringen haben sich aufgelöst. Das Vereinsvermögen kommt nun der Jugend in der Region zugute.

Friedewald/Heringen – Die Siedlergemeinschaften in Friedewald und Heringen haben sich aufgelöst. Die Gründe für diese Entscheidung sind laut Gudrun Sachse vom Regionalverband Nord-Ost des Verbands Wohneigentum Hessen (ehemals Deutscher Siedlerbund) in beiden Fällen gleich: Unter den verbliebenen, überwiegend älteren Mitgliedern habe sich niemand mehr gefunden, der die Gemeinschaft weiterhin leitet oder betreut.

In Friedewald war der langjährige Gemeinschaftsleiter Harald Ficke im Januar dieses Jahres unerwartet gestorben. Die Heringer Siedlergemeinschaft hatte bereits seit geraumer Zeit keinen regulären Vorstand mehr. Als Ansprechpartner fungierte dort Gerhard Wendel, der ebenfalls im vergangenen Januar verstorben ist.

Der Landesverband habe daraufhin zu außerordentlichen Mitgliederversammlungen eingeladen, die unter Leitung des Vorsitzenden des Regionalverbands Nord-Ost, Gerhard Planow, am 11. März im Thüringer Hof in Heringen sowie am 29. April im Hotel „Am Dreienberg“ in Friedewald stattfanden. Mit den Anwesenden seien dort die Möglichkeiten und Perspektiven für die Siedlergemeinschaften erörtert worden.

Da sich letztlich niemand für den Vorstandsposten gefunden habe, sei jeweils einstimmig beschlossen worden, die Gemeinschaften aufzulösen und allen verbliebenen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, als Einzelmitglieder im Verband Wohneigentum zu bleiben.

Auch andere Siedlergemeinschaften und Vereine in der Region sind laut Gudrun Sachse nicht frei von Nachwuchssorgen. Entstanden sind die meisten dieser örtlichen Zusammenschlüsse von Familien oder Einzelpersonen in der Zwischen- oder Nachkriegszeit als organisierte Gruppenselbsthilfe beim gemeinschaftlichen Bau der Häuser sowie für die Organisation der Selbstversorgung, von Sammelbestellungen und der Nachbarschaftshilfe sowie für gemeinschaftliche Aktivitäten.

Zwar hat Gudrun Sachse festgestellt, dass an Infoständen des Verbands Wohneigentum auf Baumessen durchaus junge Eigenheimbesitzer in spe Interesse am bundesweit größten Zusammenschlusses für selbstnutzende Wohneigentümer gezeigt und teilweise ihre Aufnahmeanträge sogar direkt vor Ort ausgefüllt hätten. Insbesondere im ländlichen Raum mache sich allerdings bemerkbar, dass „hier noch ein Stück weit heile Welt“ herrsche. Hausbauer, -käufer und -besitzer erführen meist noch eine große familiäre Unterstützung und verzichteten deshalb oft auf eine Mitgliedschaft im Verband.

Dessen Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebote von Rechts-, Energie- und Steuerangelegenheiten über die Gartengestaltung bis hin zu Sonderkonditionen bei Kooperationspartnern rückten meist erst dann in den Fokus, wenn es Probleme gebe, verdeutlicht die Philippsthalerin.

In den Auflösungsversammlungen haben die Mitglieder sowohl in Heringen als auch in Friedewald beschlossen, das verbliebene Vereinsvermögen zu gleichen Teilen jeweils dem örtlichen Kindergarten und der Jugendfeuerwehr zu spenden. Übergeben wurde das Geld nun in Anwesenheit der jeweiligen Bürgermeister, in Friedewald von der ehemaligen Kassiererin Hannelore Wetterau sowie in Heringen von Gemeinschaftsmitglied Hans-Jürgen Bey. (Jan-Christoph Eisenberg)