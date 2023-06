Sonderausstellung „Wer war Fritz Kittel“ im Heringer Kalimuseum eröffnet

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Teilen

Großes Interesse: Kuratorin und Schriftstellerin Esther Dischereit sprach zur Eröffnung der Sonderausstellung „Wer war Fritz Kittel“ im Heringer Kalimusem. © Jan-Christoph Eisenberg

Noch bis zum 16. Juli ist im Kalimuseum in Heringen die Sonderausstellung „Wer war Fritz Kittel“ zu sehen. Dabei geht es um die Geschichte eines Retters und der Geretteten.

Heringen – Ein Reichsbahnarbeiter aus Heringen rettet den Jüdinnen Hella und Hannelore Zacharias zur NS-Zeit das Leben – und erwähnt seiner Familie gegenüber später kein Wort davon.

Die Wanderausstellung „Wer war Fritz Kittel“ der Deutschen Bahn erzählt die Familiengeschichten von Retter und Geretteten. Nach Stationen in Berlin und Chemnitz wurde die von der Leiterin der Historischen Sammlung der DB, Susanne Kill, sowie der Schriftstellerin und Tochter von Hannelore Zacharias, Esther Dischereit, konzipierte Präsentation am Donnerstagabend im Heringer Kalimuseum eröffnet, wo sie noch bis zum 16. Juli gezeigt wird.

Öffnungszeiten Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 16. Juli, jeweils donnerstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr im Erdgeschoss des eigentlich wegen der anstehenden Sanierung und Neugestaltung geschlossenen Werra-Kali-Bergbaumuseums in Heringen zugänglich.

Kuratorin Esther Dischereit wollte die Holocaust-Überlebenden in ihrer Eröffnungsansprache nicht als Opfer verstanden wissen, sondern sah in den Geretteten ebenso wie in den Rettern Mutige, die in der Illegalität und mit falschen Papieren und in wechselnden Verstecken um ihr Leben gekämpft hätten. Als einfacher Güterbodenarbeiter stehe Fritz Kittel dafür, dass es in allen Klassen und Schichten möglich sei, Verantwortung zu tragen.

Die Schriftstellerin appellierte, rechtsextremistische Täter nicht als Einzelphänomen zu betrachten, sondern als Gefahr für die Demokratie. Den Bogen zur Gegenwart hatten zuvor bereits Bürgermeister Daniel Iliev, der Museumsförderkreis-Vorsitzende Johannes Zapp sowie Landrat Torsten Warnecke gespannt und zunehmenden Hass und Hezte, rassistisch und politisch motivierte Mordanschläge sowie das Erstarken einer Partei, „die das Wort Faschismus offenbar in ihrem Namen kleinschreibt“ (Warnecke) in den Fokus gerückt.

Heringen: Ausstellungseröffnung mit Musik und Lesung

Der Volkschor Frohsinn begleitete die Eröffnung der Sonderausstellung musikalisch. © Jan-Christoph Eisenberg

Musikalisch begleitet wurde die Ausstellungseröffnung vom Heringer Volkschor Frohsinn. Dessen Vorsitzende ist Ernestine Dickhaut, die Tochter von Fritz Kittel, die daran erinnerte, dass der einstige Arbeiter-Gesangverein unter den Nazis verboten worden, sein Vermögen beschlagnahmt sowie Noten und Vereinsfahne öffentlich verbrannt worden waren.

Nach der Ausstellungseröffnung lasen Esther Dischereit und Schauspielerin Julia von Sell aus den Begleittexten zur Ausstellung. Darin setzt sich die Schriftstellerin mit der gemeinsamen Spurensuche der Nachkommen Hella und Hannelore Zacharias sowie Fritz Kittel in Heringen und im polnischen Zary, dem früheren Sorau, wo Fritz Kittel vorher seinen Dienst tat, auseinander.

Geschichte in Schubladen: Schubladenschränke mit Dokumenten bilden das Herzstück der Schau. © Jan-Christoph Eisenberg

Die Ausstellung umfasst eine Wand mit Informationen, Fotos sowie einem Zeitstrahl zur Einführung ins Thema, zwei Schubladenschränke mit biografischen Dokumenten und Gegenständen der Familien Kittel und einen weiteren zur Rolle der Reichsbahn beim Massenmord sowie Literarische Texte von Esther Dischereit und zehn Dokumentarfilme von der gemeinsamen Spurensuche.

(Jan-Christoph Eisenberg)