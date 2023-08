Spielplatz-Test in Heringen: Anlage ist Paradies für kleine Entdecker

Alles wird ausprobiert: Zusammen auf dem Spielplatz in der Badstraße in Heringen haben Mama Lunora, Tochter Leandra, Sohn Ledion und Papa Liridon Jashari ihren Spaß beim Wippen. © Paula Waap

Die Sonne scheint: Ab auf den Spielplatz! Nur welcher ist auch sauber, sicher und spaßig? Wir bewerten viele Anlagen im Kreis. Heute: Der Spielplatz an der Badstraße in Heringen.

Heringen – Ganz in der Nähe des Fritz-Kunze-Bads und des Campingplatzes, liegt der große Spielplatz mit vielen Attraktionen, die Kinderherzen höherschlagen lassen. Gute Erreichbarkeit, nahegelegene Parkmöglichkeiten, sowie Schattenplätze – das alles hat der Spielplatz in Heringen zu bieten.

Auch Leandra (4) liebt es, auf dem Spielplatz zu toben. Sie schaukelt und hangelt sich mithilfe von Mama Lunora an dem Klettergerüst entlang. Ledion (1) probiert sich mit Papa Liridon auch schon an der Kletterleiter und der Rutsche, ganz wie die große Schwester. Auf der Wippe ist sogar Platz für die ganze Familie Jashari, die erst kürzlich von Bad Hersfeld nach Heringen gezogen ist.

Hoch hinaus: Leandra hangelt schon fast ganz alleine. Ledion übt an der Kletterleiter zusammen mit Papa. © Paula Waap

Spielplatz ist gepflegt und sauber

Die Spielplatzanlage macht einen sehr gepflegten und sauberen Eindruck. Weder Müll, Vandalismus noch beschädigte Spielgeräte sind zu erkennen.

Gelegen ist der Spielplatz zwar an einer Straße, diese ist jedoch nicht allzu viel befahren. Darüber hinaus ist die gesamte Fläche eingezäunt und nur durch ein Tor im Zaun begehbar. Die Fläche ist mit Gras bedeckt und unter den meisten Spielgeräten befindet sich eine Sandgrube, die vor einem möglichen Aufprall schützt. Aus Elternsicht gibt es keinen Grund zur Sorge.

Anlage liegt zwar etwas abgelegen, ist aber gut erreichbar

Schwung holen: Für jedes Alter ist das sichere Schaukeln hier möglich. © Paula Waap

Der Spielplatz liegt zwar etwas abgelegen, ist aber dennoch zu Fuß, mit Auto und Bus gut zu erreichen. Die Bushaltestelle in der Lindigstraße liegt etwa zehn bis 15 Minuten Fußweg vom Spielplatz entfernt. Eine kostenfreie Parkmöglichkeit gibt es in unmittelbarer Nähe, beim Fritz-Kunze-Bad.

Im Hinblick auf Barrierefreiheit ist an dem Spielplatz nichts auszusetzen. Der Eingang im Holzzaun ist eben und direkt vom Bürgersteig aus erreichbar. Mit Kinderwagen, einem nicht zu breiten Rollstuhl oder einem Gehstock, ist es kein Problem, den Spielplatz zu betreten. Auf dem Gelände befindet sich außerdem, direkt beim Eingang, eine Sitzgelegenheit mit Tisch.

Vielseitiger Spielplatz lädt zum Austoben ein

Und schnell wieder runter: Die Rutsche wird fleißig ausgetestet. © Paula Waap

Der Spielplatz lädt regelrecht zum Austoben ein, findet auch Familie Jashari. „Nach dem Spielen sind die Kinder so müde, dass sie zuhause direkt einschlafen. Das ist sehr gut!“, lacht Mama Lunora. Neben einer normalen und einer Babyschaukel, Rutschen und einer Wippe, sind auch ein Karussell und eine Kletterecke zu finden.

Die Sitzmöglichkeiten verbunden mit einem Tisch, laden zum Verweilen und Picknicken ein. Aufgrund der großen Grünfläche, die als Picknickwiese dienen kann, und viel Platz zwischen den Spielgeräten bietet, ist das Verweilen im Schatten auf einer Decke möglich. Darüber hinaus können aufgrund der Größe des Platzes mehrere Familien mit Kindern gleichzeitig spielen und ihren Nachmittag dort verbringen.

Fazit des Spielplatz-Tests

Der Spielplatz bietet für Kinder verschiedenen Alters die perfekte Möglichkeit, draußen, inmitten von grünen Flächen, Spaß zu haben und sich auszutoben. Aufgrund der großen Vielfalt an Spielgeräten und Möglichkeiten, ist der Spielplatz in der Badstraße in Heringen ein echtes Paradies für kleine Entdecker.

Wir vergeben deshalb 5 von 5 Rutschen. (Paula Waap)