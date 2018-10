"Starker Standort mit Zukunft"

125 Jahre Kali-Bergbau in der Region

+ © Ludger Konopka Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, Alexa Hergenröther (Vors. K+S-Geschäftsführung), Hessens Landesvater Volker Bouffier, Arbeitsminister Hubertus Heil und Staatsminister Michael Roth (Mitte von links nach rechts) gehörten zu den Ehrengästen, die Heringens Bürgermeister Daniel Iliev (ganz rechts) und Werksleiter Martin Ebeling (links) zum Festakt anlässlich des 125-jährigen Bergbaujubiläums im Heringer Bürgerhaus begrüßten. © Ludger Konopka

Heringen. 350 Gäste haben am Freitag bei einem Festakt im Bürgerhaus in Heringen die erste Beurkundung eines Kali-Fundes in der Region vor 125 Jahren gefeiert.