Straßen- und Kanalsanierung in Heringer Kernstadt startet

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Symbolischer Akt: Vertreter von Stadt, Hessen Mobil sowie beteiligten Firmen und Planungsbüros beim Spatenstich für den Straßen- und Kanalbau auf dem Friedrich-Ebert-Platz und der Pfarrstraße. © Jan-Christoph Eisenberg

Ein symbolischer Spatenstich bildete am Montag den offiziellen Auftakt für umfangreiche Straßen- und Kanalarbeiten in der Heringer Kernstadt.

Heringen – Mitarbeiter der Eiterfelder Baufirma Giebel erneuern in den kommenden Monaten Kanäle und Wasserleitungen sowie Fahrbahnen, Gehwege und Parkplätze auf Pfarrstraße, Friedrich-Ebert-Platz sowie der Straße Am Wehrbrunnen. Die Ortsdurchfahrt der Landesstraße 3255, eine der am stärksten frequentierten Ein- und Ausfallstrecken der Stadt, wird dafür zwischen Werrabrücke und Einmündung auf die Hauptstraße komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Die Arbeiten sind Teil eines bereits im vergangenen November mit Leitungsarbeiten auf Höhe des K+S-Werksgeländes begonnenen Gemeinschaftsprojekts von Stadt und Straßenbauverwaltung Hessen Mobil, in das auch der städtische Fachbereich Kommunale Dienste (ehemals Stadtwerke) sowie der Energieversorger EAM Netz eingebunden sind.

Der zweite Bauabschnitt startet mit der Erneuerung der Wasserleitung Am Wehrbrunnen. Sobald die Arbeiten des ersten Bauabschnitts auf der gegenüberliegenden Werraseite abschlossen und das komplette K+S-Werksgelände sowie die Müllverbrennungsanlage wieder aus Richtung Wölfershäuser Straße erreichbar sind, soll auch auf Pfarrstraße und Friedrich-Ebert-Platz gebaggert werden. Unter anderem werden dort laut Bürgermeister Daniel Iliev rund 80 Meter Mischwasserkanal, Hausanschlüsse und Straßeneinläufe, 3000 Quadratmeter Gehwege, Parkplätze sowie vier Bushaltestellen im Baufeld erneuert.

Die Arbeiten auf dem 750 Meter langen Landesstraßenabschnitt sollen laut Ulrich Hansel, Dezernent für Planung und Bau in Osthessen bei Hessen Mobil, wegen ihres Umfangs bis Mitte kommenden Jahres dauern. Eine Winterpause ist nicht vorgesehen, der Bauablauf werde aber den jeweiligen Witterungsverhältnissen angepasst. Der Autoverkehr wird während dieser Zeit über Wölfershausen und Lengers sowie über Widdershausen und Leimbach geführt, Lastwagen großräumig über Friedewald umgeleitet.

Die Erreichbarkeit von Apotheke und Ärztezentrum werden laut Bürgermeister Daniel Iliev über Nebenstraßen sichergestellt. Auch Anlieger sollen fast während der gesamten Bauphase zu ihren Grundstücken gelangen, wenngleich mit den Arbeiten Einschränkungen natürlich verbunden seien, wie die Beteiligten beim gemeinsamen Pressetermin betonten. Planungsdezernent Ulrich Hasselmann sprach von einer „großen Herausforderung“ und warb für Verständnis für die durch den Straßen- und Kanalbau notwendigen Umwege.

Der dritte Bauabschnitt, die noch ausstehende Erneuerung des Einmündungsbereichs der Hauptstraße auf Höhe von Stadtkirche und Kalimuseum wurde laut Ulrich Hansel auf die hessischen Osterferien im kommenden Frühjahr terminiert, um den Schulbusverkehr nicht zu beeinträchtigen.

Die Investitionen der Stadt in den Kanalbau bezifferte Bürgermeister Daniel Iliev auf rund 2,5 Millionen Euro. Weitere zwei Millionen fließen in die vom Land Hessen geförderte Erneuerung von Gehwegen und Nebenanlagen.

Hessen Mobil ist laut Planungsdezernent Hasselmann mit rund 1,7 Millionen Euro für die Fahrbahn der Landesstraße an dem Gemeinschaftsprojekt beteiligt.

