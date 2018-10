Symbolischer Fackellauf per Rad nach Heringen zur Kali-Festwoche 

Heringen. 25 Radler beteiligten sich am Tag der Deutschen Einheit an dem Fackellauf durchs Kali-Werratal nach Heringen.

Mit der Übergabe einer historischen Karbid-Grubenlampe von Johannes Zapp, Leiter der Gruben des Kaliwerks Werra, an Landrat Dr. Michael Koch wurde am Tag der Deutschen Einheit der symbolische Fackellauf per Rad vor der Kulisse des Werra-Kalibergbau-Museums in Heringen abgeschlossen.

Mit Empfang der Lampe vom Landrat des Wartburgkreises, Reinhold Krebs, waren die 25 Radlerinnen und Radler vier Stunden zuvor am Hämbacher Kreisel bei Kaiseroda gestartet. Von dort ging es zunächst durch die Kalistandorte Merkers und Dorndorf bis nach Philippsthal, wo Bürgermeister Ralf Orth die Radlergruppe zu einer Pause empfing. Die weitere Route führte dann über Unterbreizbach und Hohenroda bis nach Heringen.

An der Fahrt beteiligten sich auch Martin Ebeling, Leiter des Werkes Werra sowie Heringens Bürgermeister Daniel Iliev. Die Tour sollte zudem die Verbindung zwischen dem ersten Salzfundort bei Kaiseroda mit dem heutigen Produktionsstandort und Veranstaltungsort der Festwoche zum 125-jährigen Jubiläum des Kalibergbaus im Werratal symbolisieren. (ha)