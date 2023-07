Werratalschule in Heringen erhält Zertifikat und feiert vor den Ferien

Probesitzen: Die knallroten Sitz-Rondellen laden auf dem Schulhof zum Verweilen ein. © Hans-Heinrich Hartmann

Die Werratalschule in Heringen hat das Teilzertifikat „Bewegung & Wahrnehmung“ des Hessischen Kultusministeriums verliehen bekommen.

Heringen – Beim alljährlichen Tag der offenen Tür, der diesmal als Schulfest bezeichnet wurde, hat die Werratalschule (WTS) in Heringen jetzt auch das Teilzertifikat „Bewegung & Wahrnehmung“ des Hessischen Kultusministeriums verliehen bekommen.

In der Begründung wird die erfolgreiche langjährige Arbeit zur gelungenen Verknüpfung von Schulentwicklung und dem Prozess der Gesundheitsförderung anerkannt. Das Zertifikat gilt für weitere fünf Jahre.

Bei Überreichung der Urkunde äußerte sich Birgit Köberich vom staatlichen Schulamt in Bebra dann auch lobend über die umgesetzten Maßnahmen und zählte unter anderem bei den themenbezogenen Projekten die Teilnahme am Lolls- sowie am Sponsorenlauf und den Fahrradprojekttag als Beispiele auf. Ebenso sei die Schulkultur bewegungs- sowie entspannungsfördernd ausgeprägt und die Sportstätten sowie der Schulhof gut ausgestattet. Mit dem Merksatz „Gemeinschaft leben – Zukunft gestalten – Persönlichkeit stärken“ ergänzte Köberich die Urkundenübergabe. Darin sah sich WTS-Direktor Christoph Peters in den Bemühungen aller Beteiligten der Schulorganisation nun auch bestätigt.

Zuvor war das Schulfest auf dem neugestalteten Pausenhof mit einem musikalischen Gruß des WTS-Blasorchesters sowie einer Rhythmus-Performance der Tik-Tok-Tanzgruppe eröffnet worden.

Gewissermaßen als Einweihungssignal schilderte Peters den Verlauf der Sanierungsarbeiten mit einem Dank an alle Projektunterstützer und wünschte nun eine zweckbestimmte Nutzung des Pausenhofinventars mit den charakteristischen Sitz-Rondellen.

Daran anschließend war das zahlreich erschienene Publikum zum Besuch der Mitmachangebote, Ausstellungen sowie der Präsentationen im Schulneubau eingeladen. Dieses vielfältige Informationspaket nutzten dann vor allem die jetzigen Viertklässler zum Ausloten ihrer Interessenschwerpunkte beim jetzt bevorstehenden Wechsel in die nächsthöhere Schulform. (Hans-Heinrich Hartmann)