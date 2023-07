Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch

Teilen

Auf die Trauminsel Hawaii hatte die Wölfershäuser Kirmesjugend in diesem Jahr ihren Umzug verlegt und präsentierte sich dazu auch passend kostümiert. Dieser Einladung war ebenso der TSV gefolgt und zeigte sich aber bodenständig: „Ob nun hier oder auf Hawaii, wir bleiben beim Sport dabei“. Zahlreich war auch die Jugend- und Kinderfeuerwehr aufmarschiert, wobei sie fleißig Mal- und Ausschnittbögen an die jungen Zaungäste verteilte. Gleichermaßen verkündeten die gestandenen Feuerwehrmänner ihre Treue zur Heimatkirmes und sorgten nicht nur für flotte Marschmusik, sondern sicherten zudem den Verkehr auf den Straßen. Dort hatte sich entlang der Umzugsstrecke eine Menge Publikum eingefunden, das zwar keinen Ananas-Aperitif, aber doch ein frisch gezapftes Bier spendiert bekam. Im Umzug mit dabei war auch die Röhrigshofer Kirmesjugend und warb schon mal fürs Dorffest am letzten Juli-Wochenende.

1 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

2 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

3 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

4 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

5 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

6 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

7 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

8 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

9 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

10 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

11 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

12 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

13 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

14 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

15 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

16 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

17 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

18 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

19 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

20 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

21 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

22 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

23 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

24 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

25 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

26 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

27 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

28 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

29 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

30 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

31 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

32 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

33 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

34 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

35 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

36 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

37 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

38 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

39 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

40 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

41 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

42 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

43 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

44 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

45 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

46 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

47 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

48 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

49 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

50 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

51 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

52 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

53 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

54 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

55 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

56 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

57 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

58 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

59 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann

60 / 60 Wölfershäuser Kirmes auf hawaiianisch © Hans-Heinrich Hartmann