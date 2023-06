Erdbeeren im Kreis Hersfeld-Rotenburg leiden unter Dürre

Von: Lena Langhoff

Das Sommerwetter sorgt nicht nur für reife Früchte: Trockenheit bereitet Landwirten im Landkreis Sorgen um ihre Erdbeerpflanzen

Hersfeld-Rotenburg – Die Sommersonne hat die ersten Erdbeeren reifen lassen. Seit einigen Tagen ist die Erdbeersaison im Landkreis unter anderem in Niederellenbach, Sorga und Breitenbach am Herzberg eröffnet und lockt zahlreiche Besucher auf die Felder. Sie könnte allerdings schnell vorbei sein, denn der seit Wochen ausbleibende Regen bereitet den Landwirten Sorgen um die Erdbeerernte. Durch die Trockenheit weiß keiner der Produzenten, wie lange sie ihren Kunden die süßen Früchte überhaupt anbieten können.

Schnell sein lohnt sich – besonders für diejenigen, die große und süße Erdbeeren auf dem Feld selbst pflücken möchten. Gerade in diesem Jahr sollten Kunden nicht zu lange warten, sind sich die Landwirte Blackert, Daube und Kaiser aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg einig. Denn sie können ihre Felder nur so lange öffnen, wie reife Früchte nachkommen.

„Die Sonne hat uns verbrannt“, sagt Landwirt Michael Kaiser aus Breitenbach am Herzberg, der auf einer Fläche von zwölf Hektar Erdbeeren anbaut. Die Situation sei eine riesengroße Katastrophe, man könne die Pflanzen nicht im großen Umfang bewässern. Gemeinsam mit seiner Frau Andrea hat er erst am Samstag das Feld zum Selbstpflücken eröffnet. Doch schon am Dienstag wussten beide nicht, ob sie weiterhin täglich Kunden mit dem beliebten Obst versorgen können.

Nicht genug Erdbeeren vorhanden

„Die Erdbeeren schmecken gut und standen im Frühjahr durch genug Wasser sehr schön, aber die Trockenheit macht den Pflanzen stark zu schaffen“, so Kaiser. Sein Betrieb habe genug Helfer, aber nicht ausreichend Erdbeeren, die vermarktet werden können.

Landwirt Lothar Daube in Sorga verkauft in diesem Jahr nur Erdbeeren, die von den Kunden selbst gepflückt werden. Durch die Trockenheit seien aktuell so wenige Früchte im Feld zu finden, dass der Betrieb Bauer Daube keine gepflückten Erdbeeren anbieten kann. „Sonst haben wir bis zu 50 Stiegen am Tag verkauft und auch Geschäfte beliefert, aber die Trockenheit hat in diesem Jahr alles zunichtegemacht“, sagt Ingrid Daube.

Auf rund vier Hektar baut der Familienbetrieb verschiedene Erdbeersorten an. „Ich hoffe auf Regen und lasse das Feld auf jedem Fall diese Woche noch für die Kunden auf“, sagt Lothar Daube. Erst seit Montag ist das Selbstpflücken in Sorga möglich, die Preise habe man in diesem Jahr nicht angehoben. Trotz der steigenden Kosten. „Wir werden die Kosten voraussichtlich nur zur Hälfte decken können und Verluste machen“, so Daube. Eine derartige Situation durch die frühe Trockenheit habe sie in 45 Jahren Erdbeeranbau noch nicht gehabt, berichtet seine Mutter Ingrid Daube.

Oft fehlt die Möglichkeit, zu bewässern

Leider fehle die Möglichkeit, die Pflanzen zu bewässern. Die Folge: Weniger, kleinere, und weniger süße Früchte reifen heran. Das stößt bei einigen Kunden auf Unverständnis, doch viele haben ein Einsehen und machen das Beste aus der Situation, für die die Landwirte nichts können. So auch Kunde Andreas Waal aus Friedlos: Er freut sich über die reifen Früchte und erntet in dieser Woche schon das zweite Mal in Sorga.

Auch in Niederellenbach macht sich der fehlenden Regen auf dem Erdbeerfeld von Bernhard und Irina Blackert bemerkbar. „Die Kunden ernten selbst und in diesem Jahr benötigen wir keine Helfer, sondern pflücken selbst für den Verkaufskühlschrank“, erklärt Irina Blackert. Ihr Tipp: Kleine und trockene Früchte seien gut für Marmelade und Bowle geeignet.

Ein Kilogramm selbstgepflückte Erdbeeren kostet im Kreis zwischen 3,40 und 4,50 Euro. (Lena Langhoff)