Kippe löst Feuerwehreinsatz aus

Achtlos weggeworfene Kippe beschäftigte Polizei, Feuerwehr und den Rettungsdienst Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus.

Kreis Hersfeld-Rotenburg - Am Freitagabend wurden die Feuerwehr aus Philippsthal, der Rettungsdienst und die Polizei gegen 21.20 Uhr zu einem verqualmten Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße gerufen. Nach intensiver Suche durch die Kräfte der Feuerwehr, wobei auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz kam, wurde die Brandursache in einem Lüftungsschacht entdeckt. Eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe hatte zu einem Schwelbrand und somit zur Verqualmung in dem Haus geführt. Der Schwelbrand konnte von der Feuerwehr abgelöscht werden, ohne dass ein Sachschaden durch die Löscharbeiten entstand. Der Besitzer der weggeworfenen Kippe konnte nicht ermittelt werden.

Von Yuliya Krannich (TVnews-Hessen)