„L’Etable“ verteidigt seinen Stern

Feinschmecker-Restaurant

+ © Karl Schönholtz Küchenchef Henrik Weiser © Karl Schönholtz

Das Bad Hersfelder Feinschmecker-Restaurant „L’Etable“ hat seinen Michelin-Stern erfolgreich verteidigt.

Die Gourmet-Karte vonKüchenchef Henrik Weiser wurde auch in der neuesten Ausgabe 2020 des Gastronomie-Führers Michelin mit der begehrten Auszeichnung bedacht.

Das „L’Etable“ ist Teil des Romantik-Hotels „Zum Stern“ am Linggplatz.

Auch die Restaurants „Philip Soldan“ in Frankenberg und das „La Vallée Verte“ im Hotel Hohenhaus in Herleshausen dürfen sich nach wie vor mit einem Stern schmücken. Insgesamt gibt in Hessen nur 17 Sterne-Restaurants. Wer Lust auf Sterne-Küche hat, kann auch in Dermbach in Thüringen bei Björn Leist im "Björn's Ox" einkehren, das neu mit einem Stern ausgezeichnet wurde. ks

Quelle: Hersfelder Zeitung