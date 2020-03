Zwei Tote im Kreisaltenheim Niederaula

Bewohner waren positiv auf Corona getestet

Im Kreisaltenzentrum in Niederaula sind zwei Bewohner verstorben, die zuvor positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet worden waren.

Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 79 und 83 Jahren. Das teilte Landrat Dr. Michael Koch auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Ob der Tod der beiden Bewohner tatsächlich auf das Corona-Virus zurückzuführen sei, stehe aber noch nicht fest, betonte Koch. Sollte sich dieser Verdacht jedoch bestätigen, wären es die beiden ersten Corona-Toten, die der Kreis Hersfeld-Rotenburg zu beklagen hat. Das Klinikum Bad Hersfeld war am Dienstagnachmittag mit einem Team vor Ort, um weitere Erkrankte vor Ort zu untersuchen und eine etwaige Verlegung ins Klinikum zu organisieren.

Auch zahlreiche andere Mitarbeiter und Bewohner, die bereits am Wochenende unter Corona-Symptomen gelitten hatten, wurden positiv getestet. Deshalb hatten sich bereits viele Mitarbeiter krank gemeldet. Das Kreisaltenheim in Niederaula hat 116 Plätze, dort arbeiten insgesamt 181 Mitarbeiter. Seit dem Wochenende steht das Kreisaltenheim unter Quarantäne, es wurden besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Bewohner und Mitarbeiter erlassen. „Wir nehmen die Situation sehr ernst und wir handeln entsprechend“, sagte der Landrat. „Darum schaffen wir zunächst Entlastung vor Ort.“ Deshalb seien auch Ärzte des Klinikums vor Ort. Da die Bewohner im Kreisaltenheim in eigenen Zimmern wohnten, sei eine wirkungsvolle Isolierung nur bedingt möglich.

Das Ärzte-Team unter Leitung des Medizinischen Geschäftsführers Dr. Tobias Hermann und der Leitenden Ärztin für Klinikhygiene Beate Erath untersuchte die Patienten vor Ort. Nach Mitteilung des Landratsamts wurden danach am Dienstag noch keine Patienten ins Klinikum verlegt. Am Mittwoch werde erneut ein Ärzte-Team die Lage vor Ort in Niederaula überprüfen und neu bewerten.

Genauere Angaben über die Zahl der Corona-Infizierten im Kreisaltenheim konnte der Landrat nicht machen, zumal noch einige Testergebnisse ausstehen. Über Corona-Erkrankungen in anderen Senioreneinrichtungen des Kreises sei ihm noch nichts bekannt, sagte Landrat Koch. Er verwies aber auf die bestehende Meldepflicht. „Wir arbeiten in dieser Situation eng mit dem Gesundheitsamt, dem Fachdienst Gefahrenabwehr, dem Klinikum und den betroffenen Einrichtungen zusammen“, betonte der Landrat.

Von Kai A. Struthoff

Hintergrund

64 bestätigte Coronafälle im Landkreis

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist bis Dienstag 16 Uhr auf 64 Patienten angestiegen. Das sind sechs Fälle mehr als am Vortag. Bereits Montag hatte Landrat Koch gewarnt: „Jeder von uns kann an diesem Virus erkranken und vermutlich werden dies auch noch sehr viele.“ Er rief dazu auf, Haltung zu bewahren, einander zu helfen und die Mitarbeiter unserer Kranken- und Pflegeeinrichtungen bestmöglich zu unterstützen. (kai)

