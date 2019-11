Bad Hersfelder Literatur-Aktion: Vorleser im Schaufenster

Die Lesungen im Schaufenster der Hoehlschen Buchhandlung an der Weinstraße sind seit Jahren fester Bestandteil der Literatur-Aktion „Bad Hersfeld liest ein Buch“.

In diesem Jahr geht es um Eugen Ruges Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“. Am Dienstag gaben sich deshalb wieder zahlreiche Überraschungsgäste das Buch in die Hand und trugen ausgewählte Passagen vor, die über Lautsprecher ins Freie übertragen wurden. Viele Passanten blieben interessiert stehen, um zuzuhören.

Schülerinnen und Schüler der Konrad-Duden-Schule hatten zudem für die Aktion ein Schaufenster der Buchhandlung gestaltet. (ks)

Quelle: Hersfelder Zeitung