Herzberg-Festival startet am Donnerstag: Erste Camper sind bereits eingetroffen

Von: Daniel Göbel

Bereits am Montag sind die ersten Camper auf dem Festivalgelände eingetroffen. Darunter sind auch (von links) Wolfgang, Sascha, Christopher und Isi aus dem Vogelsbergkreis. Sie sind Teil einer 30-köpfigen Gruppe, die das Festival gemeinsam besucht. Besonders die friedliche Atmosphäre und die gute Laune der Menschen machen für sie das Festival einmalig. © Daniel Göbel

Jedes Jahr verwandelt sich die Wiese am Fuße der Burg Herzberg in Breitenbach in eine kleine, magische Stadt voller Liebe und Frieden: Am Donnerstag startet wieder das Burg-Herzberg-Festival. Die ersten Besucher sind bereits angekommen.

Breitenbach/H. – Während der Regen strömt, sind Hunderte Besucher dabei, sich zurechtzufinden. Auf dem Feld, der als Zeltplatz dient, herrscht ordentlich Trouble. Manche Besucher müssen erst einmal ihren richtigen Platz finden, andere sind emsig dabei, ihre Zelte für die nächsten vier Tage aufzuschlagen. Andere haben das schon geschafft und genießen ihren morgendlichen Kaffee auf Camping-Stühlen. Mittendrin natürlich unzählige Helfer: Sie weisen Besucher und Händler ein, bauen die Bühnen auf, koordinieren die endlos wirkenden Reihen aus Zelten und Wohnmobilen.

Am Dienstagvormittag lässt sich schon erahnen, was ab Donnerstag wieder Programm ist: Vier Tage Love, Peace und Harmony. Neben den zahlreichen musikalischen Künstlern auf der Bühne gibt es wieder einen Hippie-Markt, allerlei Kulinarisches, gemeinsames Yoga und Musikworkshops, in denen die Besucher beispielsweise ihre Gitarren- oder Ukulele-Fertigkeiten ausbauen können. Für Kinder gibt es eine Zauberwelt, Kindertheater und einen Clown-Workshop mit Karlo, Frida und Shaggy.

Sind aus Nürburg angereist: (von links) Christian, André und Julia sind zum zweiten Mal beim Herzberg-Festival. © Daniel Göbel

Christopher Lenz aus Schlitz im Vogelsbergkreis besucht das Herzberg-Festival bereits seit 1996. In diesem Jahr ist er Teil einer Gruppe von etwa 30 Personen. „Die tolle Stimmung und das friedliche Flair ist, was das Festival ausmacht“, sagt Lenz, der von seinen Freunden Lake genannt wird. Ein größeres Zelt dient der Gruppe dabei als Treffpunkt, welches sie auf den Namen Euphorie Centrum getauft haben. „Es ist ein wunderbares Festival, absolut friedlich, jeder ist dein Freund. Hinzu kommt die große Vielfalt an Angeboten“, sagt Isi, die ebenfalls zu der Truppe gehört.

In diesem Jahr seien sie bereits am Montag angereist, um das Team beim Aufbau zu unterstützen. Ein kurzes aber dafür umso heftigeres Unwetter, haben sie am Montagnachmittag erleben müssen. Davon wollen sie sich aber nicht beeindrucken lassen. „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Wir standen auch schon bei 35 Grad vor der Bühne, das ist auch nicht unbedingt angenehmer“, so Lenz. Eines der schönsten Herzberg-Erlebnisse sei für ihn eine plötzliche Bekanntschaft gewesen, die mittlerweile fester Bestandteil des Freundeskreises ist. „Wir haben einen Besucher aus Rostock am Waldrand getroffen, der sich verfahren hatte. Daraus hat sich dann eine Freundschaft entwickelt.“ Gern erinnert sich Lenz aber auch an den Auftritt von Eric Burdon, der nach einem Stromausfall um vier Uhr morgens bei Sonnenaufgang die Bühne betrat und „House of the rising sun“ zum Besten gab. In diesem Jahr freuen sie sich besonders auf Long Distance Calling, die am Donnerstagabend die Bühne rocken.

Trotz des Regens schlugen am Dienstagvormittag viele Besucher ihre Zelte auf. Der Zeltplatz füllt sich stündlich mehr und mehr. © Daniel Göbel

Aus Nürburg in der Eifel sind Christian, André und Julia am Dienstagmorgen angereist. Sie sind zum zweiten Mal beim Herzberg-Festival dabei. „Wir waren beim ersten Mal so geflasht, dass wir auf jeden Fall wieder kommen mussten“, schwärmt André.

Eigentlich wollte die Gruppe bereits am Montag anreisen, nach Begutachtung des Wetterberichts haben sie die Fahrt dann aber doch besser in die Nacht verlagert. Auch sie schätzen die friedliche Atmosphäre auf dem Festival, die gute Laune der Besucher und das Angebot an Livemusik. „Es ist eine Auszeit von allem. Die Uhren ticken hier anders. Vor allem in diesen Zeiten, wo wir in den Nachrichten täglich mit Krieg konfrontiert sind“, sagt Christian.

Das Line-Up Donnerstag, 27. Juli:

Main Stage: Cynthia Nickschas & Friends, Ptristine, Dota, FFatoumata Diawara, Long Distance Calling, My Baby. Freak-Stage: Axel Heilhecker, Buntspecht, The Shadow Lizzards, Welcome Inside The Brain, Mal Eleve, Sound On Purpose.

Freitag, 28. Juli:

Main Stage: Makatumbe, Bywater Call, Lola Marsh, Robert Jon & The Wreck, Naxatras, Hang Massive.

Freak-Stage: Glasgow Coma Scale, The Paradise Bankok Molam International Band, Flying Circus, Black Sea Dahu, Al Jawala, Cachemira.

Samstag, 29. Juli:

Main Stage: Wille an The Bandits, Kila, Mayberg, Jon Anderson & The Paul Green Rock Academy, Baba Sissoko & Mediterranean Blues, Orange.

Freak-Stage: Peter Burschs Gitarrenkurs, Brushy One String, Charly Presents: gerald, Mars Mushrooms, Bia Ferreira, Dewolff.

Sonntag, 30. Juli:

Main Stage: Il Civetto, Götz Widmann, Fanfare Ciocarlia, Manfred Manns Earth Band, Beth Hart.



Grillverbot

Das Veranstaltungsteam des Burg-Herzberg-Festivals weist darauf hin, dass aufgrund akuter Waldbrandgefahr offenes Feuer und Grillen auf dem Gelände nicht gestattet sind. Damit die Festivalbesucher aber trotzdem grillen können, gibt es wieder einen zentralen Grillplatz auf der Neuen Heimat neben den Maltesern. Benutzung von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 20 Uhr.



Tickets gibt es an der Tages- und Abendkasse für alle vier Tage oder ein vergünstigtes Ticket, das ausschließlich für Sonntag gilt. Zusätzlich können Car-Pässe zugebucht werden für Besucher, die mit dem Auto oder Wohnmobil anreisen.

Aufbau ist in vollem Gang: Am Donnerstag startet wieder das Burg-Herzberg-Festival in Breitenbach. Die ersten Camper sind bereits am Montag eingetroffen. © Daniel Göbel

