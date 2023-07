Herzberg-Festival zu Ende: Polizei und Veranstalter ziehen positive Bilanz

Unterwegs auf dem musikalischen Erinnerungs-Highway: Auf dem Herzberg-Festival kommen die Zuschauer ihren Idolen ganz nah. © Kai A. Struthoff

Mit Manfred Manns Earth Band und Beth Hart endete am Sonntagabend das Herzberg-Festival. 12.000 Menschen waren zum Feiern nach Breitenbach/H. gekommen.

Breitenbach/H. – Es gibt Bands, die muss man einfach gesehen haben, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat – denn ihre Musik ist so etwas wie der Soundtrack des eigenen Lebens. Dazu gehören die Rolling Stones, deren Frontmann Mick Jagger gerade 80 Jahre alt geworden ist, oder Bruce Springsteen, der mit seiner E-Street-Band derzeit auf Welttournee ist.

Einer der schon genauso lange dabei ist und dessen Songs die Baby-Boomer begleitetet haben, war am Sonntagabend der Top-Star auf dem Herzberg-Festival: Manfred Mann mit seiner Earth Band.

Seit 1962 steht der gebürtige Südafrikaner auf der Bühne, seit 1971 gibt es in wechselnden Besetzungen Manfred Manns Earth Band und der inzwischen 82-jährige Musiker ist immer noch on the road. Auch seine Fans, die sich am Sonntagabend auf der schlammigen Wiese vor der Bühne versammeln, sind zumeist in Ehren ergraut – aber immer noch gut drauf.

Schlussapplaus für eine Rocklegende: Der 82-jährige Manfred Mann, hier mit schwarzem Hut, lässt sich im Kreise seiner Musiker von den Fans feiern. © Kai A. Struthoff

Manfred Mann selbst verschanzt sich wie meist hinter seinem Keyboard, ein schwarzer Hut beschattet das Gesicht, manchmal scheint es fast, er tauche hinter seinem Instrument ab. Erst ganz am Ende der Show kommt Manfred Mann hinter seinem Instrument hervor und lässt sich von seinen Fans feiern.

Bilanz der Polizei Aus polizeilicher Sicht kam es zu keinen nennenswerten Vorkommnissen. Insgesamt gab es fünf Anzeigen wegen Diebstahlsdelikten sowie einer Sachbeschädigung. Zudem mussten die Beamtinnen und Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Falschparkens an der B 62 im niedrigen zweistelligen Bereich einleiten.

Im Zuge der Veranstaltung führten die Einsatzkräfte wieder An- und Abfahrtskontrollen durch. Dabei hatte die Polizei insbesondere die Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführenden im Blick, was der allgemeinen Verkehrssicherheit dient.

Die meiste Zeit aber überlässt er die Bühne vor allem Sänger Robert Hart und Gitarrist Mick Rogers, die mit jaulenden Riffs die psychodelischen Zeiten der 1970iger-Jahre wieder aufleben lassen. Passend dazu ziehen würzige Rauchschwaden durch die dicht gedrängten Reihen der tanzenden Zuhören.

Mit „I came for you“ und „Blinded by the light“ – zwei Songs vom Debut-Album „Greetings from Asbury Park“ von Bruce Springsteen, die Manfred Manns Earth Band erst richtig bekannt gemacht hat – nimmt die Zeitreise am Herzberg dann richtig Fahrt auf, bevor es mit „Davys on the Road again“ mit Volldampf auf dem Highway der Erinnerungen weitergeht.

Burg-Herzberg-Festival: 12 000 Hippies feiern im Schlamm Fotostrecke ansehen

Als nach gut einer Stunde eine mit viel Improvisation in die Länge gezogenen Version des von Bob Dylan geschriebenen „Mighty Quinn“ das Konzert endet, gibt es schon längst kein Halten mehr: Alte und junge Hippies hüpfen ausgelassen auf der schlammigen Wiese, während die untergehende Sonne eine dramatische Lightshow an den gewitterwolkigen Himmel stahlt.

Veranstalter Gunther Lorz zieht positive Bilanz

Mit einem Konzert der US-amerikanischen Blues- und Rocksängerin Beth Hart ist das Herzberg-Festival am späten Sonntagabend zu Ende gegangen. Die Veranstalter ziehen eine durchweg positive Bilanz. Nach Angaben von Gunther Lorz haben rund 12 000 Musikfans das dreitägige Festival besucht.



„Den Leuten hat es super gefallen“, berichtet Lorz, es habe nur positive Rückmeldungen gegeben. Auch dem durchwachsenen Wetter kann er etwas Positives abgewinnen – immerhin sei dadurch die zum Festivalbeginn extrem hohe Waldbrandgefahr gebannt worden und die Temperaturen waren erträglich. Deshalb habe es auch „so wenige Sanitätereinsätze wie noch nie“ gebeben, sagt Lorz. Am Montag hätten die meisten Camper die „gemächliche Abreise“ angetreten. Trotz schlammiger Wege hätte nur ab und an ein Fahrzeug angeschoben werden müssen. (Kai A. Struthoff)

Sänger Robert Hart in Aktion auf der Bühne. © Kai A. Struthoff