Vierter hr1-Dancefloor am 29. April in der Schilde-Halle

Von: Daniel Blöthner

Teilen

Auch der vierte Dancefloor verspricht wieder Partystimmung in der Bad Hersfelder Schilde-Halle. © Privat

Bereits zum vierten Mal kann am 29. April in der Schilde-Halle getanzt und gefeiert werden, wenn der hr1-Dancefloor wieder nach Bad Hersfeld einlädt.

„Wir freuen uns sehr darauf, die Schilde-Halle wieder in einen Dancefloor verwandeln zu dürfen und viele bekannte Gesichter zu sehen. Wir haben aus den vergangenen Veranstaltungen schon viel gelernt und werden uns auch diesmal wieder verbessern. Unser Augenmerk liegt dabei besonders auf zusätzlichen Möglichkeiten des Getränkeverkaufs“, so Martina Adler vom Veranstalter Hessensound Veranstaltungstechnik, die in Kooperation mit der Stadt Bad Hersfeld und hr1 den Dancefloor in die Kur- und Festspielstadt bringen.

Mit dabei ist auch wieder DJ Peter Baur, der bereits bei den vergangenen Veranstaltungen mit den Hits aus den letzten fünf Jahrzehnten für beste Stimmung gesorgt hat. „Am 29. April können die Tanzschuhe und die Musikwünsche noch einmal ausgepackt werden, bevor wir erst einmal in die Sommerpause gehen. Im September kehren wir dann in die Schilde-Halle zurück“, so die Veranstalter.

Karten gibt es bereits im Vorverkauf unter www.hs-live.de oder in der Kartenzentrale, Am Markt 1 in Bad Hersfeld. Für Ticketbesitzer wird es auch diesmal einen separaten Eingangsbereich und eine Einlassgarantie geben. Aber auch an der Abendkasse können im April natürlich noch Tickets gekauft werden.

Ab 20 Uhr startet die Party in der Schilde-Halle. Alle Informationen rund um das Event gibt es auch unter www.hr1.de.

Party unter der Discokugel in der Schilde-Halle Fotostrecke ansehen