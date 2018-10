Doch keine Fuldabrücke zum Hessentag in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld. Nach dem Lingg-Theaterstück wird nun ein zweites ursprünglich geplantes Hessentagsprojekt aus Kostengründen auf Eis gelegt. Die neue Brücke über die Fulda.

Die barrierefreie Fuß- und Radfahrerbrücke über die Fulda würde statt wie vorgesehen 1,3 Millionen Euro um mindestens 800 000 Euro teurer werden. Das hat die Ausschreibung ergeben. Hessentagsbeirat und Magistrat haben deshalb die Empfehlung gegeben, auf die Brücke zu verzichten.

Die Stadtverordneten müssen am 8. November darüber entscheiden, ob es gegebenenfalls eine neue Ausschreibung für ein Brückenbauwerk geben soll, das dann aus Zeitgründen allerdings erst nach dem Hessentag realisiert würde. Ersatzweise könnte gemeinsam mit dem THW eine Pontonbrücke zum Hessentag gebaut werden, die etwa 100.000 Euro kosten würde.

Grund für die unerwartete Kostensteigerung sind die boomende Konjunktur und die volle Auslastung des Baugewerbes. „Ich habe bei allen Hessentagsprojekten dafür plädiert, sie nicht um jeden Preis zu realisieren“, erklärt Bürgermeister Thomas Fehling auf Anfrage unserer Zeitung. „Wenn der Markt die Einhaltung von Fristen oder unserer Budgets nicht hergibt, müssen Maßnahmen auch mal verschoben oder abgesagt werden“, so Fehling.

Das sieht auch der Erste Stadtrat Gunter Grimm (CDU) so, der von „völlig überzogenen Angeboten“, spricht. Ohnehin hätte sich nur zwei Firmen an der Ausschreibung beteiligt – eine davon aus Bad Hersfeld. „Aus Sicherheitsgründen brauchen wir die Brücke als Fluchtweg nicht“, erklärt Grimm, der beim Hessentag für die Sicherheit zuständig ist.

Mittelfristig besteht allerdings Handlungsbedarf, denn die bisherige „Rialto-Brücke“ ist wegen ihrer Steigung nicht barrierefrei und muss vermutlich aufwendig saniert werden.

Das sagen die Stadtpolitiker

Die zum Hessentag geplante neue Brücke über die Fulda würde voraussichtlich mindestens 800.000 Euro teurer werden als geplant. Ursprünglich war mit Kosten von rund 1,3 Millionen Euro gerechnet worden, nach Auswertung von den zwei Angeboten, die nach der Ausschreibung eingegangen waren, liegt der Baupreis deutlich höher. Das zweite Angebot wäre nach Informationen unserer Zeitung sogar 1,8 Millionen Euro teurer gewesen.

Obwohl das Land Hessen auch die Mehrkosten über die WI-Bank zu 50 Prozent tragen würde, blieben dennoch mindestens 400.000 Euro mehr als geplant für die Stadtkasse übrig. Deshalb wurde jetzt die Notbremse gezogen. Die Entscheidung liegt erneut bei der Stadtverordnetenversammlung. Für den Hessentag ist das Projekt damit aber aus Zeitgründen gestorben.

„Es gibt viele gute Argumente und Gründe, das Projekt Brücke weiterzuverfolgen“, meint Stadtsprecher Meik Ebert, zumal die alte Brücke sanierungsbedürftig sei. „Man weiß allerdings nicht, welche Ergebnisse eine neue Ausschreibung bringen würde“, räumt Ebert mit Blick auf den derzeit stark überhitzten Markt bei der Bauindustrie ein.

Auch die Opposition im Stadtparlament trägt die Entscheidung mit. „Eine solche Kostenexplosion war nicht absehbar“, sagt Andrea Zietz von der Fraktion NBL/Grüne. Sie sei immer ein Fan des Brückenprojekts gewesen, zumal damit auch die Anbindung der geplanten neuen Wohnmobilstellplätze an der Fulda verbunden gewesen wäre. „Es wäre sehr praktisch gewesen – aber nicht um jeden Preis!“

Auch Karsten Vollmar von der SPD findet, die Stadt müsse „endlich anfangen zu sparen, denn die Mehrkosten bleiben am Ende beim Bürger hängen“. Er plädiert jetzt für eine „weise Entscheidung“ zum Brückenbau und meint, die alte Brücke wäre für einen Bruchteil der Kosten behindertengerecht umzubauen. Dennoch hat Vollmar auch Kritik am Vorgehen der Stadt bei den Hessentagsprojekten, wozu neben der Brücke auch das Lingg-Theaterstück gehört. „Das Rathaus macht Versprechen, die es am Ende nicht halten kann“, moniert Vollmar und mahnt an, die Kosten realistischer einzuschätzen und auch die politischen Partner rechtzeitig einzubinden. Dann hätte man gemeinsam sauberer planen können, so Vollmar.