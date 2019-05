Innenstadt: Straßen in Bad Hersfeld sind  ab 4. Juni gesperrt

Hessentag Bad Hersfeld

+ © Karl Schönholtz Das Gelände für die Konzerte im Jahnpark ist bereits gesperrt, ab 4. Juni greifen nun auch die Straßensperrungen zum Hessentag. © Karl Schönholtz

In neun Tagen beginnt der Hessentag in Bad Hersfeld. Schon ab Dienstag, 4. Juni, 18 Uhr, treten die Straßensperrungen in Kraft, teilt die Stadt mit.