Bauernolympiade feiert Premiere bei der Süßer Heukirmes: Sieg für die „drei geilen Fünf“

Von: Wilfried Apel

Nach hartem Stechen ist der Kampf um den Olympiapokal von Süß entschieden: Die drei geilen Fünf mit Bastian Roth (mit Brille), Niklas Küch (mit Sonnenbrille) und Tobias Bebendorf reißen die Arme hoch. © Wilfried Apel

Sie sind schon süß, die süßen Süßer, die so gern mit ihrem Ortsnamen kokettieren.

Süß – Weil ihre Kirmes traditionell am zweiten Juni-Wochenende gefeiert wird, was dieses Jahr dank Fronleichnam etwas länger dauert, haben sie den von Pfarrer Andreas Schmidt-Wecken gehaltenen und von der Süßer Chorgemeinschaft mitgestalteten Kirmesgottesdienst sowie das Ausgraben der Kirmes auf den Mittwoch vorverlegt und für den Donnerstag als zusätzliche Attraktion die Bauernolympiade erfunden.

Nicht nur, weil Pfarrer Schmidt-Wecken anhand eines Bibelwortes unterstrichen hat, dass auch Feiern seine Zeit hat, ist der kleine Kirmespark zwischen dem neuen, noch nicht offiziell eingeweihten Feuerwehrhaus von Süß und dem Sportplatz am Donnerstagnachmittag gut besucht: von feierlustigen Einheimischen – unter ihnen die 95-jährige älteste Einwohnerin Elisabeth Krell und die gerade mal drei Wochen alten Zwillinge Mats und Leo Roth mit Mama Sarah, die vier Jahre lang Kirmesmädchen war –, aber auch von Auswärtigen, vor allem natürlich von Fans von teilnehmenden Mann- und Frauschaften. Acht Trios sind angemeldet, als es endlich losgeht. Unter ihnen das Dream-Team der Kirmesgesellschaft Richelsdorf mit Tillmann Fey, Steffen Rimbach und Kai Schade. Was könnte für die drei zur Eröffnung des Süßer Fünfkampfs besser passen als Maßkrug-Stemmen?

Gewertet wird die Zeit von Kai Schade, der den Literkrug beachtliche 3:16 Minuten von sich streckt, zuletzt mit geschlossenen, möglicherweise verdrehten Augen. Die Richelsdorfer spielen gleich vorne mit. Die Frauen haben es beim Maßkrug-Stemmen etwas einfacher. Ihre Halbliter-Krüge sind logischerweise leichter, aber irgendwann, genau genommen nach 4:02 Minuten, ist auch für Alexandra Beck, die Ausdauerndste des Teams „Verrückte Hühner on Tour“, Schluss. Gleich nebenan versetzen sich die drei Olympioniken der Mannschaft „Die drei geilen Fünf“ vom Sommer in den Winter: Skilaufen ist angesagt. Wenig später müssen frisch zu Rundballen gepresstes Heu gerollt werden, Schubkarren gefahren und Gummistiefel möglichst genau in eines der unterschiedlich weit entfernt markierten, kreisrunden Ziele geworfen werden. Dabei haben alle viel Spaß, und weil das Ganze natürlich auch viel Schweiß kostet, fügt es sich hervorragend, dass die drei Richelsdorfer Kirmeshelden und die drei geilen Fünf den Kampf um Platz 1 nach Auswertung aller Ergebnisse „ausexen“ müssen.

Beide Teams bekommen einen Meter Bier serviert, setzen an, pumpen ab – und dann sind es die drei geilen Fünf, die ebenfalls in Richelsdorf wohnenden „Bauern“ Tobias Bebendorf, Niklas Küch und Bastian Roth, die etwas schneller sind, die jubeln und die den Pokal entgegennehmen. Vielleicht gehen oder fahren sie ja auch mit, wenn sich am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr der mindestens 20 Gruppen und Wagen lange Festzug durch das süße Süß schlängelt. (Wilfried Apel)