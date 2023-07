Hippies feiern am Herzberg: Beim Festival werden 10 000 Besucher erwartet

Von: Daniel Göbel

Teilen

Sind aus Nürburg angereist: (von links) Christian, André und Julia sind zum zweiten Mal beim Herzberg-Festival. © Daniel Göbel

Das Burg-Herzberg-Festival ist am Donnerstag gestartet. Veranstalter Gunther Lorz erwartet über das Wochenende rund 10 000 Besucher, bereits die Hälfte davon sei schon seit Montag angereist.

Breitenbach/H. – Die Veranstalter sind damit zufrieden. „Viel mehr Kapazitäten haben wir ja nicht“, sagt Lorz. Die Besucher müssten sich auf ein regenreiches Festival einstellen. Probleme sieht Lorz dabei aber nicht. „Zu Beginn war der Boden hier am Herzberg noch so trocken, dass wir sogar das Grillen im Freien untersagen mussten. Das ist jetzt wieder hinfällig. Die Regenmengen sickern bisher gut ab, sodass niemand Sorgen haben muss, dass er mit seinem Wohnmobil oder Auto nicht mehr wegkommt.“ Schon vor der offiziellen Eröffnung am Donnerstag war der Zeltplatz „Freakcity“ bereits komplett belegt. Besucher hätten aber die Möglichkeit, im Bereich „Neue Heimat“ ihre Zelte aufzuschlagen.

Vier Tage lang bietet das Festival wieder Auftritte von Bands aus den Bereichen Rock, Folk, Blues und Reggae. Die großen Namen sind in diesem Jahr Beth Hart und Manfred Manns Earth Band am Sonntagabend. Dazu gibt es wieder einen riesigen Markt mit rund 94 Ständen, an denen verschiedenste Waren angeboten werden, hinzu kommen 40 Stände mit allerlei Köstlichkeiten. Auch ein Rahmenprogramm mit Workshops und speziellen Angeboten für Kinder wird es wieder geben. Breitenbachs Bürgermeister Volker Jaritz freut sich auf das Festival. Er schätze besonders das friedliche Flair und das tolle Miteinander. „Die Menschen kommen hierher, um in Frieden zu feiern“, so Jaritz.

Laut Lorz laufe bislang alles reibungslos. Sollte es kurzfristige Änderungen oder wichtige Informationen geben, könnten sich die Besucher darüber auf der Herzberg-Homepage oder den Seiten in sozialen Medien informieren. Tickets für Kurzentschlossene gebe es noch an der Tages- und Abendkasse.

Aufgrund des Regens sei das Grillen mit einem Gasgrill nun wieder gestattet – dazu zählen auch Gas-Camping-Kocher. Nicht gestattet seien hingegen offenes Feuer, Feuerschalen und Holzkohlegrills.

Von Daniel Göbel