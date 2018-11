Hohe Kosten für Planung der "beerdigten" Fulda-Brücke

Bad Hersfeld. Für die Planung einer neuen Fulda-Brücke sind bereits jetzt Kosten von rund 250 000 Euro angefallen. Das einstige Hessentagsprojekt wurde jüngst "beerdigt".

Über die Kosten wurde am Donnerstag der Haupt- und Finanzausschuss unterrichtet. Nach Auskunft von Johannes van Horrick, Leiter des Fachbereichs Technische Verwaltung, sind die Kosten unter anderem für Gutachten zur Statik, Hydraulik und für Bodenproben entstanden. Dafür gab es scharfe Kritik von mehreren Ausschussmitgliedern.

Hans-Jürgen Schülbe (UBH) erinnerte daran, dass die Planungskosten ursprünglich mit 135 000 Euro angesetzt waren und nannte das ganze Projekt „ein Ärgernis“. Hessentagsbeauftragte Anke Hofmann verwies darauf, die Verwaltung habe im Auftrag der Stadtverordneten gehandelt.

Streit statt Brückenbau

Der Ton in der Bad Hersfelder Stadtpolitik wird rauer. Das zeigte sich am Donnerstagabend bei der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in der Stadthalle. Gleich mehrfach prallten dort die unterschiedlichen Auffassungen der politischen Akteure aufeinander. So entzündete sich eine Kontroverse um die Vorbereitung der Haushaltseinbringung in der kommenden Woche und speziell an der Frage der Kita-Gebührensatzung, die schon in der Vergangenheit strittig war.

Der SPD-Haushaltexperte Carsten Lenz warf Bürgermeister Thomas Fehling vor, dass sich „die politische Verwaltung einfach zurückzieht“ und ehrenamtliche Stadtverordnete mit derart diffizilen Fragen allein lasse. So fehlt Lenz beispielsweise eine Berechnungsgrundlage für die Kita-Gebühren. Fehling konterte und sagte, die Statements der SPD kenne man ja: „Schuld ist immer der Bürgermeister“. Dem besonnenen Vermitteln des FDP-Ausschussvorsitzenden Bernd Böhle ist es zu verdanken, dass eine Eskalation ausblieb. Er lud alle Fraktionsvorsitzenden zu einer gemeinsamen Beratung des Haushalts ein.

Deutlich wurden die Differenzen auch an der beantragten Aufhebung eines Sperrvermerks zur Umsetzung des Konzepts Smart City – einem Herzensprojekt des Bürgermeisters. Dabei ging es konkret um Investitionen etwa für Lärmsensoren entlang der Bahnstrecken oder ein Logistik-Konzept für die Innenstadt. „Ob all diese Vorhaben wirklich smart sind, darüber gibt es geteilte Meinungen“, sagte Jürgen Richter von den Freien Wählern. Und auch Andrea Zietz von NBL/Grünen zweifelte an der Sinnhaftigkeit mancher Vorhaben. Fehling indes bot an, alle Projekt erneut vorzustellen, und sprach von einem „dosierten Risiko“. Er erwarte durchaus finanzielle Vorteile durch mögliche Einsparungen dank smarter Technologien.

Besonders kontrovers wurde dann erneut über die aufgrund von explodierenden Kosten zunächst auf Eis gelegte Hessentag-Brücke über die Fulda diskutiert. „Das haut mich um“, sagte Hans-Jürgen Schülbe UBH, als er erfuhr, dass bereits 250.000 Euro an Planungskosten angefallen sind. Die ganze Kalkulation des Projekts habe nicht gestimmt, worauf seine Fraktion immer hingewiesen habe. Schülbe geißelte das „sture Festhalten“ an dem Projekt. Für die SPD kritisierte Karsten Vollmar, dass das Bauvorhaben „völlig aus dem Ruder gelaufen ist“ und plädierte dafür, lieber auf die behindertengerechte Sanierung der alten „Rialto-Brücke“ zu setzen.

Die Hessentagsbeauftragte Anke Hofman betonte, dass die Verwaltung nicht etwa sorglos Kosten verursacht habe, sondern einen entsprechenden Auftrag der Stadtverordneten umgesetzt habe. Rückendeckung erhielt sie dabei von Andrea Zietz, die Verwaltung und Planungsbüro seriöse Arbeit bescheinigte. „Die Kostensteigerung konnte keiner ahnen“, sagte sie. Einstimmig wurde beschlossen, dass die Stadtverordneten nach dem Hessentag erneut das Brückenbauprojekt bewerten sollen und der Magistrat zugleich die Kosten für die Sanierung der alten Brücke prüfen soll. (kai)

Doch keine Brücke zum Hessentag in Bad Hersfeld