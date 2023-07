Hohe Preise für Sommerreisen: Reisebüros im Kreis Hersfeld-Rotenburg raten zur frühen Buchung

Von: Daniel Göbel

Sommer, Sonne, Fernweh: Viele von uns planen aktuell ihre nächste Reise und stehen vor der Frage, wo es dieses Jahr hingehen soll. Besonders beliebt ist Ägypten (Bild) aufgrund des guten Preis-Leistungsverhältnisses. © Carolin Eberth

Die Sommerferien stehen in Hessen kurz bevor, viele Menschen werden mit ihrer Familie in den wohlverdienten Urlaub fahren. Die Reiselust sei ungebrochen hoch, bestätigen Reisebüros im Kreis Hersfeld-Rotenburg.

Hersfeld-Rotenburg – Wer schon frühzeitig Ende vergangenen Jahres gebucht habe, profitiere dabei von vergleichsweise günstigen Preisen. Auf den letzten Drücker Reisen zu günstigen Preisen zu finden, sei hingegen schwierig. „Der Last-Minute-Markt funktioniert nicht, Kurz vor knapp zu buchen, wie man es gewohnt war, ist leider aussichtslos“, sagt Oliver Schmidt, Inhaber des Tui-Reisebüros in Rotenburg.

Als Reiseziele stünden besonders Ägypten und Tunesien aufgrund des guten Preis-Leistungsverhältnisses hoch im Kurs, ebenso die Türkei, die sich vor allem für Familienreisen lohne. Ansonsten würden auch die Klassiker wie Spanien, Italien und Griechenland gut gebucht werden. Schmidt rät Urlaubshungrigen, sich schon jetzt Gedanken für den kommenden Winter zu machen. „Es lohnt sich, frühzeitig zu buchen, denn die Preise für Flüge und Hotels werden perspektivisch weiter steigen.“

Aufgrund des Preis-Leistungsverhältnisses würden viele Familien mittlerweile auch auf Kreuzfahrten als Alternative zum klassischen Pauschalurlaub setzen, sagt Michael Klöppner, Inhaber des Reisebüros Solartour in Bad Hersfeld. „Der Vorteil bei Kreuzfahrten ist, dass Kinder meist kostenfrei mitreisen können, zudem gibt es an Bord ein umfangreiches und abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm.“ Wer etwas Flexibilität mitbringe, könnte auch noch für die Sommerferien etwas finden. Doch auch Klöppner rät dringend dazu, frühzeitig zu buchen. „Frühbucher profitieren von den besten Preisen, da die Fluglinien und Hotels so besser planen können.“

Neben den klassischen Zielen stünden auch Fernreisen nach Corona wieder hoch im Kurs, sagt Dennis Krug, Inhaber des Reisebüros Teiser & Hüter in Neuhof. „USA-Reisen sind aktuell wieder stark nachgefragt. Wir mussten schon einen Zusatztermin für Christmas-Shopping in New York organisieren, weil das Angebot so gut nachgefragt wird.“ Daneben seien auch Reisen nach Tansania, Uganda und Namibia sehr beliebt, die das Reisebüro selbstständig veranstaltet, ebenso Sri Lanka, was relativ günstig sei. Last-Minute-Schnäppchen seien noch möglich. Krug rät dazu, gezielt bei den Veranstaltern Angebote zu vergleichen.

